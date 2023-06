Marcelinho Carioca desafia ex-BBB Pyong Lee para luta: ‘Aqui a gente não pipoca, não’; veja vídeo

Um combate para lá de inusitado pode marcar a terceira edição do Fight Music Show. Aos 51 anos, Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, publicou um vídeo desafiando o influenciador Pyong Lee, ex-participante do programa Big Brother Brasil, para uma luta de boxe no evento, marcado para o dia 26 de agosto, em São Paulo.

Pyong Lee esteve presente na segunda edição do evento e cogitou subir ao ringue. O ex-BBB desafiou Felipe Prior, que participou da mesma edição do reality show da Rede Globo, e o youtuber Felipe Neto. Nenhum dos duelos foram para frente e, agora, Marcelinho Carioca surge como possível oponente.

“Pyong, você não quer um lutador, mano? Estou aqui para te desafiar. Não sou lutador profissional não. Mas aqui a gente não pipoca não, a gente vai para cima! Vem”, disse Marcelinho Carioca.

O “Fight Music Show” mais uma vez terá a presença de Acelino Popó Freitas na luta principal. O tetracampeão mundial de boxe, que já enfrentou o humorista Whinderson Nunes na primeira edição do FMS, medirá forças com Junior Dublê, sósia do ator Vin Diesel, da franquia “Velozes e Furiosos”. O adversário de Popó seria o Kléber Bambam, vencedor da primeira edição do BBB, mas o influenciador disse que só poderia participar em 2024.

Buscando aliar luta e entretenimento, o FMS busca emplacar um calendário regular de eventos e já conta com uma versão menor intitulada FMS Fight Night, que teve a sua estreia realizada em Curitiba. Para a terceira edição, o evento também vai contar com o embate entre MC Livinho, que chegou a tentar a carreira no futebol pelo São Caetano, e o cantor Dynho Alves.