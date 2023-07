Marcos Antônio, da Lazio, responde comentário racista de torcedor: ‘Inacreditável e inaceitável’

O volante brasileiro Marcos Antônio, da Lazio, foi alvo de um comentário racista feito por um torcedor do clube. Publicada no Twitter, a mensagem considerava como algo positivo uma possível venda do atleta, por deixar o time italiano com apenas jogadores brancos no elenco.

O próprio Marcos Antônio compartilhou o post no Instagram, junto de uma resposta. “É inacreditável e inaceitável que ainda tenhamos que ler esse tipo de situação hoje em dia”, escreveu. Ele também afirmou não se abalar com o comentário: “Minha cabeça estará sempre erguida e ansiosa para combater esse absurdo. A torcida da Lazio não é como você. Não aceito o que você escreveu e nunca vou aceitar”.

Marcos Antônio lamentou racismo no comentário do torcedor da Lazio. Foto: Reprodução

Mais tarde, a Lazio postou uma foto com todo elenco em apoio ao brasileiro. Na legenda, era dito que o clube tem orgulho em contar com o jogador.

Marco Antônio está na Lazio desde junho de 2022. Antes, o brasileiro jogava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube italiano contratou o jogador para substituir Lucas Leiva, que na época retornou ao futebol brasileiro. O volante de 23 anos foi revelado pela base do Athletico Paranaense, mas não chegou a estrear profissionalmente pelo Furacão, porque assinou com o Estoril, de Portugal, em 2017, dois anos antes de chegar à Ucrânia. O contrato com a Lazio vai até 2027.