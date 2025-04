Opinião | ‘Futebolicídios’ no Maracanã e MorumBis: Brasileirão começa muito pior do que a encomenda

Fluminense x Santos no Maracanã foi o jogo em que Pelé driblou o time tricolor todo e marcou o gol que ganhou placa no estádio, em 1961, idealizada e escrita por Joelmir Beting.

Santos 5 x 2 Fluminense foi um dos jogos mais espetaculares do Pacaembu e da história do Campeonato Brasileiro, em 1995. Show do Messias Giovanni que levou o time paulista à final perdida para o Botafogo em arbitragem lamentável.

PUBLICIDADE Fluminense x Santos dos sonhos teria Castilho; Carlos Alberto Torres, Thiago Silva, Edinho, Ricardo Gomes e Branco; Didi, Romerito e Rivellino; Waldo e Fred. Carlos Alberto Parreira no banco. Contra um Santos dos sonhos que podia ser escalado com Gilmar; Lima, Mauro, Carlos Alberto Torres e Léo; Zito, Clodoaldo e Pelé; Neymar, Coutinho e Pepe. Lula. Sim. Carlos Alberto podia ser lateral no Fluminense e zagueiro no Santos. Ou vice-versa e o campeão é o capita do tri.

Neymar saiu do banco de reservas, mas não conseguiu ajudar a equipe santista a evitar a derrota no Maracanã. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Só não podia tanta glória e história ser conspurcada um futebol zerado na primeira etapa. E um tanto menos pior na segunda etapa com a volta de Neymar ao time santista. Mas não ao futebol. Com Ganso entrando aos 23, refazendo em lados opostos coisas lindas que fizeram pelo Santos em 2010-11 (e que Dunga fez crime lesa-bola ao não experimentar na África do Sul).

Sim. Em campo estavam ao menos dois craques históricos de Fluminense e Santos.

Por respeito às camisas maravilhosas no clássico na Cidade Maravilhosa, prefiro apenas citar o que já foi. E o que não foi este deplorável clássico dominical.

Jogo que só podia ser decidido em um chute de Samuel Xavier que desviou em Escobar e entrou no ângulo de Brazão. A única chance em 90 minutos. Com gol aos 50 da segunda etapa.

Um zero a zero com gol no Rio. Como, em São Paulo, foi outro zero a zero com gols entre o São Paulo decepcionante e um Cruzeiro que ainda não acho palavras para descrever em um Brasileirão que começa muito pior do que a encomenda.