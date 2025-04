Opinião | Muito jogo para pouco futebol no Brasileirão

O domingo foi de tristes futebolicídios pelos grandes estádios. Morumbis viu o primeiro tempo pavoroso de São Paulo 1x1 Cruzeiro. Um zero a zero com gols na segunda etapa. O Maracanã não viu nada até a bola de Samuel Xavier desviar, aos 50 minutos da segunda etapa, e abrir um placar que não merecia sair do branco e do zero absoluto. Mesmo com Ganso e Neymar de volta.

Muito jogo pra pouco futebol. E numa temporada intensa e insana, ainda que com a parada para o Super Mundial, e, claro, o desgaste para os quatro brasileiros que estarão nos Estados Unidos, não se pode imaginar que muita coisa melhore nas equipes que ficarão só treinando.