Opinião | O que acontece com o Corinthians em torneios sul-americanos? Nem Freud explica

Ninguém é capaz de explicar o porquê de o Corinthians não conseguir bons resultados nos torneios sul-americanos. Nesta quarta-feira, a equipe alvinegra foi derrotada pelo argentino Huracán na estreia da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, por 2 a 1.

Huracán derrotou o Corinthians na Neo Química Arena pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Foto: Andre Penner/AP

O Huracán não é um mau time, mas o Corinthians sofreu com falha na defesa, na bola aérea e, no segundo tempo, com o placar feito, pouco criou. O time do Parque São Jorge é indefensável em torneios continentais.

Não é possível um bicampeão mundial só fazer o que tem feito. Há muito o que se discutir, inclusive o trabalho do técnico Ramón Díaz. Com o resultado em Itaquera, os próximos cinco jogos no torneio transformaram a fase de grupos em um mata-mata para o Corinthians.