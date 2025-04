Opinião | Quando vamos achar que os árbitros erram apenas por limitações?

Não marcaria o pênalti de Matheus Alexandre quando desarma primeiro a bola e depois atinge o pé de Raphael Veiga, em Sport 1 x 2 Palmeiras (com o gol da vitória marcado nessa infração). Na primeira imagem pela TV parecia claro não ter havido nada. Vendo mais próxima a jogada, não foi nada mesmo.

Lance “óbvio e claro” para o VAR chamar o árbitro para o rever. Também me parece óbvio e claro que sim. Como é óbvio e claro que o Palmeiras não irá falar nada, os rivais irão falar tudo desde o Império Romano, a imprensa irá tratar o assunto como tem maltratado com o histrionismo, clubismo e bairrismo exacerbados para todos os lados, as torcidas irão criar mais teorias conspiratórias que a galera que discuta em carro de som aos domingos...

Bruno Arleu de Araújo foi o responsável pela arbitragem de Sport x Palmeiras. Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

E a formação de árbitros continuará como não está. Como a revista Piauí mostrou por Ednaldo mais Brasil. Por Gilmar mais Mendes.