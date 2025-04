Opinião | Quem vai ser o campeão brasileiro de 2025? Deixo meus gostos claros, impressos e auditáveis

Meu travesseiro me pergunta: “sai do Muro, Beting: quem serão os rebaixados no Brasileirão?”. Vou escovar os dentes. O espelho: “fala quem vai ser campeão”!

Se o eleitor soubesse de política, economia e humanidade o que manja de futebol, que País seríamos! E se o “brasileiro, com muito orgulho, com muito amor” cobrasse das autoridades o que sobra para o treinador da seleção, o que cornetamos nosso goleiro e exigimos do nosso artilheiro, não teria mensalinho eleitoral na CBF. Seríamos de primeiro mundo em outros campos.

Palmeiras e Flamengo devem protagonizar a disputa pelo título do Brasileirão em 2025. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Nos dois últimos Campeonatos Brasileiros, abri o jogo. Apontei cada posição dos 20 clubes da Série A. Do campeão ao lanterna. Não preciso dizer que só acertei um chute, em 2023, e mais dois, em 2024. Meu palpite (que não era tão complicado) foi cravar o campeão há dois anos – apostei no bi do Palmeiras. No ano passado, mais uma prova de que o jornalista esportivo não pode renegar sua paixão que o levou ao ofício: acertei a posição final do meu time: vice. (Ninguém sabe mais do próprio credo de quem torce por ele). Também cravei o Inter no quinto lugar. E só. Até citei três dos quatro rebaixados. Mas não na ordem final.

PUBLICIDADE Como cidadão e jornalista, gosto de ficar em cima do muro. O melhor modo de observar os vários lados da questão, na busca da melhor versão possível dos fatos. Meu mote em 38 anos de labuta. Tentar ser isento – e não “isentão”. Mas, mesmo em cima da muralha, costumo deixar meus gostos bem claros. Impressos e auditáveis.

Desta vez, porém, 1914 perdões: vou fechar a janela para não entrar friagem. Não vou me expor nas 20 posições finais em que só acertaria umas duas, e não olhe lá! Margem de acerto de 3%. Tipo PM nas últimas manifestações de rua.

Só não tem como não palpitar que o favorito ao título e a tudo é o Flamengo de Filipe Luís, com Boto fazendo o que Braz desfazia numa mordida. Tem mais time, elenco, dinheiro e futebol. Para vice, repito o reformulado Palmeiras do histórico (por vezes histérico) Abel. Na cola, estão o Inter, de Roger Machado, e o Atlético Mineiro, de Cuca.

Pronto. Pode me cobrar lá em dezembro. Depois de Super Mundial, janela de verão europeu, quedas de técnicos, elencos desmontados, times remontados, impaciência da torcida, intolerância das bancadas e tribunas de imprensa, excesso de jogos, escassez de futebol.

Tudo isso vai rolar. Como o mais recheado panetone de pistache, trufas e tartufos da paróquia para os presidentes das federações estaduais.