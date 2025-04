Opinião | Renato Tricolor: boa escolha após ótima janela de contratações, mas contradições em campo

De barriga, em 1995, Renato fez pelo Fluminense um dos gols mais icônicos da história do Maracanã, na decisão do RJ-95 contra o Flamengo de Romário.

No ano seguinte, tentou salvar o Tricolor do primeiro rebaixamento no Brasileiro assumindo a equipe meio que na galhofa. Não rolou. Mas em 11 anos era campeão da Copa do Brasil pelo Flu. Onde no ano seguinte fez bela campanha vice da Libertadores.

Renato Gaúcho citou o cantor Stevie Wonder ao reclamar da atuação da arbitragem. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Desde então, é muito mais treinador do que amam odiar seus não poucos detratores. Mas não é tão espetacular como adora propagar e papagaiar.

Boa escolha do Fluminense para reconstruir elenco de ótima janela de contratações. Mas contradições em campo.