Medalhas dos Jogos Pan-Americanos são produzidas artesanalmente e terão ‘coração’ de cobre

EFE - Cada medalha pendurada no pescoço de um atleta nos Jogos Pan-Americanos Santiago será única, não apenas pelo que ela significa aos competidores, mas porque a sua preparação se deu por meio de um processo artesanal. Isso significa que nenhum é igual a outra.

“Cada medalha é diferente da outra, porque são feitas artesanalmente, uma a uma, com um processo oxidação. Não há medalhas iguais”, explicou Verónica Lobos, responsável pela área de Marca, Identidade e Imagem dos Jogos Pan-Americanos e responsável pelo projeto.

Medalhas do Pan de Santiago são produzidas artesanalmente no deserto do Atacama. Foto: Reprodução/PanAm Sports

Produzidas nas entranhas do território chileno, no deserto de Atacama, todas as medalhas têm um “coração” de cobre — ou seja, tem o centro completamente coberto com o metal — e possuem um adorno que faz referência aos mapuches, povo indígena do Chile, que é a trapelacucha (”agulha prendedora”), que simboliza a união entre homem e mulher. Sendo os chilenos os maiores produtores de cobre do mundo, esse metal passou a ser o principal componente das medalhas, com a empresa local Antofagasta Minerals sendo o principal fornecedor.

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago serão os primeiros que utilizarão o cobre para a preparação das medalhas. No Pan de Toronto, o metal foi usado apenas na fabricação das premiações de bronze. Elas pesam 280 gramas, tem dez centímetros de diâmetro e oito milímetros de espessura. O centro e a fita são turquesa, enquanto no na frente e atrás existem elementos que simbolizam diferentes territórios do Chile, como a cordilheira dos Andes, o condor, os funiculares de Santiago e o pehuén, ou araucária, que é uma árvore típica do sul do país.

Os conceitos por trás das medalhas Santiago 2023 são os território, natureza e identidade, portanto, nessa base foram escolhidos os elementos gráficos que os compõem. Para os chilenos é simbólico que atletas de diferentes países tomem uma memória de suas terras. Nos Jogos Pan-Americanos serão distribuídos um total de 2.986 medalhas, das quais 947 são de ouro, 947 de prata e 1.092 são bronze. As medalhas do Parapan de Santiago possuem a mesma construção, mas elas diferem porque o centro e a citação têm um tom azul e têm a apresentam a frase “Santiago 2023″ em braille.

Medalhas de ouro do Pan de Santiago com 'coração de cobre ao centro Foto: Reprodução/PanAm Sports

A 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos serão realizados de 20 de outubro a 5 de novembro, enquanto o Parapan acontece entre 17 e 26 de novembro. A competição reúne cerca de sete mil atletas de 41 países diferentes, disputando 58 modalidades. Ao todo, 21 esportes dão vaga direta à Olimpíada de Paris, enquanto outros 12 valem pontos de ranking ou contam índice olímpico para briga por um lugar na capital francesa.

O Brasil conta com nomes de peso, como Rebeca Andrade, Rayssa Leal e Isaquias Queiroz, e busca um desempenho similar à edição passada, em Lima, quando fez a sua melhor campanha na história e terminou na segunda colocação do quadro de medalhas. Os Estados Unidos, que só não ficaram com o topo em duas oportunidades, são novamente os favoritos em Santiago.