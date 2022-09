Medalhista olímpica, Luisa Stefani vai à final na Índia após um ano parada

Um ano depois de ficar longe dos torneios por conta de uma lesão, a tenista brasileira Luisa Stefani retornou ao circuito profissional e já garantiu um lugar na decisão das duplas do WTA 250 de Chennai, na Índia, torneio em quadra dura que distribuiu US$ 251 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) em premiação.

Luisa, de 25 anos, e a canadense Gabriela Dabrowski superaram, neste sábado, a japonesa Moyuka Uchijima e a tailandesa Peangtarn Plipuech por duplo 6/3 em 1h01 de jogo. Na decisão elas enfrentarão a georgiana Natela Dzalamidze e a russa Anna Blinkova.

Leia também Ceará x São Paulo: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Luisa Stefani ficou um ano afastada das quadras por conta de cirurgia no joelho

A tenista paulista lesionou o joelho direito durante a semifinal do US Open de 2021 pouco depois de garantir a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio ao lado de Laura Pigossi. Luisa teve que passar por uma cirurgia e voltou ao circuito agora, na Índia. Com o resultado a dupla já garantiu 180 pontos e um prêmio mínimo de US$ 6,7 mil (cerca de R$ 33,5 mil). Dabrowski ocupa a 11ª colocação do ranking mundial em duplas.

Já Luisa, que já foi a nona melhor da classificação (em novembro de 2021), está na 718ª. Ela soma 3 títulos em duplas no circuito e mais de US$ 472 mil em premiação. Suas adversárias na final estão na 52ª colocação (Dzalamidze) e 216ª (Blinkova).