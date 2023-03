De homenagem da Fifa a Pelé à ‘coroação’ de Salah: confira as melhores fotos da semana no esporte

O Estadão seleciona fatos e imagens de notícias para você começar a semana informado. A ideia é fazer um resumo do principais eventos esportivos dos últimos dias em sete fotos, incluindo o que aconteceu no fim de semana, como a goleada do Liverpool em cima do Manchester United e o começo da Fórmula 1. Tem ainda a homenagem a Pelé no prêmio The Best da Fifa.

Segunda-feira: Pelé é destaque em premiação da Fifa

O maior jogador da história foi homenageado no início da semana, em evento que premia o melhor jogador da atualidade. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morto em 29 de dezembro do ano passado aos 82 anos, foi lembrado pela Fifa na cerimônia do prêmio The Best, vencida por Messi. A viúva Márcia Aoki, além de Kely Cristina e Flávia Arantes do Nascimento, duas filhas do Rei, foram convidadas e acompanharam os tributos durante o evento em Paris. O telão mostrou imagens históricas do Atleta do Século, com gols em Copas e sua voz ao fundo, com comentários sobre a sua carreira.

Pelé foi homenageado pela Fifa durante premiação do The Best na última segunda-feira, que contou com a presença de Ronaldo; imagem foi capa da edição de terça-feira do Estadão. Foto: Franck Fife/AFP

Terça-feira: Flamengo perde para o Independiente del Valle na Recopa

O drama do Flamengo parece sem fim. O rubro-negro foi derrotado pelo Independiente del Valle nos pênaltis na Recopa Sul-Americana e perdeu sua terceira competição no ano. Antes desta, havia desperdiçado a chance de levantar as taças da Supercopa do Brasil e do Mundial. Contratado para elevar o nível de jogo da equipe, o técnico Vítor Pereira ainda não conseguiu repetir os feitos de Dorival Júnior no último ano. E viu dentro do Maracanã a festa do rival.

Jogadores do Flamengo observam a festa do Independiente Del Valle no Maracanã, campeão da Recopa Sul-Americana. Foto: Andre Coelho/EFE

Quarta-feira: Atlético-MG elimina o Carabobo na Libertadores

Pressionado por altos e baixos neste início de temporada, o Atlético Mineiro fez jus ao seu favoritismo e eliminou o Carabobo, da Venezuela, pela segunda fase preliminar da Libertadores. Após empatar em 0 a 0 fora de casa, fez 3 a 1 no Mineirão para seguir vivo na briga pela fase de grupos da competição continental. Paulinho, ex-Vasco e Bayer Leverkusen, foi o destaque. Com participação direta nos três gols - um gol e duas assistências -, o meia contribuiu para que o clube garantisse a premiação de US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões). Nos últimos meses, o Atlético-MG convive com discussões entre elenco e diretoria por salários atrasados.

AMDEP1949. BELO HORIZONTE (BRASIL), 01/03/2023.- Paulinho de Mineiro celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Carabobo en el estadio Mineirao en Belo Horizonte (Brasil). EFE/ Joao Guilherme Arenazio Foto: EFE / EFE

Quinta-feira: Barcelona abre vantagem sobre o Real Madrid na Copa do Rei

No terceiro confronto entre Real Madrid e Barcelona na temporada, foi a equipe catalã que levou a melhor. Fora de casa, no Santiago Bernabéu, contou com a “ajuda” de Éder Militão, que marcou contra, para abrir vantagem na semifinal da Copa do Rei. Desde o retorno da temporada europeia, o Barcelona domina o futebol espanhol: em janeiro, derrotou o maior rival na decisão da Supercopa da Espanha, disputada na Arábia Saudita; no Campeonato Espanhol, abriu 10 pontos de vantagem na liderança da competição.

Éder Militão marcou contra o único gol da partida de ida entre Real Madrid e Barcelona pela semifinal da Copa do Rei. Foto: Manu Fernandez/AP

Sexta-feira: Início da temporada da Fórmula 1

Após três meses de parada, a Fórmula 1 deu início à temporada de 2023 da categoria com a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein. Decepcionante na última temporada, a Mercedes prometeu ajustes em seu carro para competir com Ferrari e Red Bull. Depois de oito conquistas consecutivas do Mundial de Construtores, a Mercedes viu sua hegemonia ser quebrada. Para 2023, a escuderia promete solucionar um problema de peso para competir. A Mercedes decidiu que boa parte do carro não terá pintura, deixando expostas as peças em fibra de carbono, que têm cor preta. A pintura em um carro de Fórmula 1 pode pesar até seis quilos.

Mercedes promete fazer ajustes em seu carro para a temporada. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters

Sábado: Corinthians encerra 1ª fase do Paulistão com o melhor público na última rodada

Em destaque, a torcida do Corinthians e um arco-íris no céu de Itaquera. Durante os seis primeiros jogos como mandante do Campeonato Paulista, o alvinegro não recebeu menos do que 35 mil pagantes, segue invicto e teve um aproveitamento de 89% - cinco vitórias e apenas um empate. Para encerrar a primeira fase, o Corinthians derrotou o Santo André, de virada, por 3 a 1 e garantiu a quarta colocação geral na tabela. Yuri Alberto, duas vezes, e Paulinho - seu primeiro gol desde lesão na última temporada - marcaram. Nas quartas de final, o time de Fernando Lázaro enfrentará o Ituano.

Corinthians encerrou sua participação na primeira fase do Paulistão com vitória e o melhor público da última rodada. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Domingo - Liverpool ‘humilha’ o Manchester United e aplica goleada história no rival

Em partida do Campeonato Inglês, o Liverpool aplicou goleada histórica - e humilhante - diante do Manchester United, um de seus maiores rivais. Em sua casa, no Anfield, os Reds venceram por 7 a 0 e deram mais um passo para se reerguer na temporada, após um início apático. Na foto em destaque, Mohamed Salah, autor de dois gols na goleada, é “coroado” por Alexander Arnold.

