Francês Leon Marchand quebra recorde de 15 anos de Michael Phelps nos 400m medley

Multicampeão da natação, Michael Phelps aplaudiu de pé a nova sensação Leon Marchand, de apenas 21 anos, neste domingo, 23. O francês arrancou vibrações de uma das principais lendas do esporte ao bater o recorde mundial dos 400m medley no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão. Ele cravou o tempo de 4min02s50.

Phelps acompanhou o evento por ser comentarista de uma emissora americana, mas não se conteve com a grande atuação do francês. O ex-nadador foi superado em mais de um segundo. O recorde vinha desde 2008, quando conseguiu a marca de 4min03s84, na Olimpíada de Pequim.

“Fantástico estar aqui e é muito louco conseguir bater este recorde. Estou sem palavras”, afirmou o francês, claramente emocionado com o feito.

Michael Phelps parabenizou o jovem Leon Marchand na cerimônia de entrega de medalhas. Foto: David J. Phillip (AP Photo)

Brasileiro Guilherme Costa fica na quarta posição

O Brasil também esteve presente no Mundial de Esportes Aquáticos. Nos 400m livre, Guilherme Costa ficou em quarto lugar com 3min43s58, muito perto do seu recorde sul-americano. A medalha de ouro foi conquistada pelo australiano Samuel Short com 3min40s68. O tunisiano Ahmed Hafnaoui, com 3min40s70, foi prata, seguido pelo alemão Lukas Martens, com 3min42s20.

O brasileiro, no entanto, ficou frustrado com o desempenho. “Eu sei que posso bem mais que isso, de manhã (eliminatórias) nadei fácil, esperava ir bem melhor agora na parte da tarde. Não sei o que aconteceu, tentei crescer no meio da prova. Eu geralmente abro muito bem e fecho muito bem. Mas dei mole ali no meio, que é o que preciso treinar mais. Não é de tudo ruim, quarto melhor do mundo, mas sei que eu podia mais”, disse.

O segundo brasileiro a cair na piscina foi João Gomes, de 37 anos. O veterano não conseguiu avançar às finais e conseguiu apenas o 13º melhor tempo na classificatória ao cravar a marca de 1min00s04. Mesmo assim, mostrou otimismo com seu retorno aos 100 metros peito.

“Agradecer a oportunidade de estar aqui competindo com os melhores do mundo. Eu nadava essa prova muito fácil e parece que desaprendi. Errei alguns ajustes. Vou corrigir para as próximas competições. A confiança está voltando. Eu sou um garoto, estou reaprendendo a nadar nessa prova. O João voltou, virar a página e ir para minha especialidade, que é os 50m”, afirmou.

No revezamento 4x100m livre, o Brasil terminou em sexto com o tempo de 3min12s71. O ouro ficou com a Austrália com 3min10s16. A Itália foi prata com 3min10s46, e os Estados Unidos foram bronze com 3min10s81. A equipe brasileira foi formada por Marcelo Chierighini, Guilherme Caribé, Vitor Alcará e Felipe Ribeiro.