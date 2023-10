Mike Tyson está de volta ao boxe? Entenda o novo papel do ex-campeão dos pesos pesados

Cercado por polêmicas, Mike Tyson é um personagem único no universo das artes marciais. Ex-campeão mundial dos pesos-pesados, o americano não se afasta do boxe, mesmo após a aposentadoria. Aos 57 anos – e sem entrar no ringue profissionalmente desde 2005 –, Tyson assumirá uma nova função no boxe neste sábado, 28, no duelo entre Francis Ngannou e Tyson Fury: será um mentor do estreante camaronês, de 37 anos. A luta acontece em Riad, na Arábia Saudita.

Ngannou tem uma longa carreira nas artes marciais. Antes de aceitar o desafio de se aventurar no boxe e receber os conselhos de Mike Tyson, ele se tornou, em 2021, o primeiro africano campeão dos pesos-pesados no UFC 260, após vencer Stipe Miocic por nocaute no segundo round. Após conflitos com Dana White, sobre sua extensão contratual com o UFC, passou a almejar uma carreira no boxe.

Assim surge a influência de Mike Tyson em sua carreira. Fury, primeiro adversário de Ngannou, é o atual campeão mundial dos pesados. O camaronês, desde que deixou o UFC, almejava uma disputa pelo título em sua estreia no boxe. Para se preparar e adaptar ao novo universo, o trabalho de Tyson, com sua experiência de cinco décadas, se provou fundamental.

Mike Tyson retorna ao boxe, desta vez como treinador. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

“Ele (Mike Tyson) é muito intenso. É sobre volume, pressão. Lembro da primeira vez que treinamos juntos. Ele dizia: ‘está dolorido?’ Eu respondia: ‘não’. Isso foi um erro. Depois, acordava todo dolorido e ia para o segundo treino”, afirmou Ngannou, em entrevista ao The MMA Hour. Tyson focou também em preparar fisicamente Ngannou. Além de ser sua estreia no boxe, o lutador não entra profissionalmente no ringue desde janeiro de 2022.

“Quantas vezes você realmente tem a oportunidade de se envolver em um evento imortal como este? Quantas vezes na minha vida posso fazer algo assim?“, explicou Mike Tyson ao Daily Mail, quando questionado sobre sua motivação em retornar ao boxe 18 anos após seu último combate profissional. Desde que se aposentou, no entanto, esta não será a primeira experiência do ex-lutador no ringue.

Em 2020, enfrentou Roy Jones Jr., em duelo que terminou em um empate simbólico. A luta foi apenas de exibição, sem contagem de pontos, com oito rounds de dois minutos cada. Ao final, tanto ele como o rival foram declarados campeões pela Comissão Atlética da Califórnia. Com sua forma em dia, mesmo longe dos ringues, ele tenta servir de inspiração para o camaronês.

Continua após a publicidade

Acusação de estupro

Uma mulher entrou com uma ação acusando o ex-campeão de boxe Mike Tyson de estupro no início dos anos 1990, depois que ela o conheceu em uma boate em Albany (Nova York). A mulher, que está processando por US$ 5 milhões (R$ 25,6 milhões), disse que Tyson a estuprou em uma limusine e que ela sofreu “danos físicos, psicológicos e emocionais” desde então. O processo foi publicado pela primeira vez pelo jornal Times Union, de Albany.

A declaração da mulher não diz a data do suposto abuso, mas afirma apenas que aconteceu no início dos anos 1990 - mais ou menos na mesma época em que Desiree Washington disse que Tyson a estuprou em Indianápolis. Tyson foi condenado por esse caso em 10 de fevereiro de 1992 e cumpriu três anos de prisão.