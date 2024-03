Mike Tyson, um dos maiores nome da história do boxe, vai retornar ao ringue no dia 20 de julho para enfrentar o youtuber Jake Paul. A luta foi confirmada nesta quinta-feira, dia 6, pela plataforma de streaming Netflix, que será a responsável por exibir o evento, com um vídeo publicado nas redes sociais de ambos se encarando no alto de um prédio. O duelo será realizado no At&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, time da liga de futebol americano (NFL), situado em Arlington, no Texas, Estados Unidos.

Esta não será a primeira vez que Mike Tyson, de 57 anos, volta a lutar depois da aposentadoria. Em 2020, ele encarou o também ex-boxeador Roy Jones Jr. em uma luta de exibição que terminou sem vencedor. A lenda do boxe americano chegou a elogiar Jake Paul no ano passado pela sua dedicação e o estilo fala estilo falastrão, em um documentário sobre a trajetória do youtuber no boxe.

“(Paul) cresceu significativamente como boxeador ao longo dos anos, então será muito divertido ver o que a vontade e a ambição de uma ‘criança’ podem fazer com a experiência e aptidão de um GOAT (melhor de todos os tempos)”, disse Tyson à ESPN americana.

PUBLICIDADE Aos 27 anos, Jake Paul vai realizar um sonho quando subir ao ringue para enfrentar Tyson. O youtuber já declarou que almejava enfrentar o ex-pugilista quando iniciou sua aventura no boxe. Como a diferença de idade entre os oponentes é de 30 anos, a luta deve ser aprovada pela Comissão Atlética com um caráter de exibição. Assim, o resultado não irá contar para o cartel de atletas. “É uma loucura pensar que na minha segunda luta profissional eu me tornei viral por nocautear Nate Robinson na eliminatória de Mike Tyson”, disse Paul em comunicado. “Agora, menos de quatro anos depois, estou me preparando para enfrentar Tyson pessoalmente para ver se tenho o que é preciso para vencer um dos lutadores mais notórios e maiores ícones do boxe. estamos prestes a produzir a maior luta da história, uma luta no maior estádio da NFL nos EUA, transmitida ao vivo, na maior plataforma de streaming do mundo – uma prova de tudo o que conquistamos em tão pouco tempo.”

Ao longo de 20 anos de carreira, Mike Tyson venceu 50 duelos (44 por nocaute) e perdeu seis durante o período em que foi campeão mundial peso-pesado entre 1986 e 1990. Ele se aposentou oficialmente em 2005 e ficou marcado por problemas fora dos ringues e pelo episódio em que mordeu a orelha de Evander Hollyfield, em 1997.

Jake Paul, por sua vez, e tornou profissional há apenas quatro anos e vem de nocautes consecutivos no primeiro round sobre os jornaleiros Andre August e Ryan Bourland. No MMA, derrotou ex-estrelas do UFC como Nate Diaz, Anderson Silva e Tyron Woodley.

O QUE ESPERAR?

Fabio Wolff, especialista em marketing esportivo e CEO da Wolff Sports, diz que o evento com Tyson e Paul tem tudo para ser o maior até aqui neste estilo. “Dois grandes nomes da mídia em cima do ringue gera a curiosidade. Tivemos o exemplo recente aqui no Brasil, com Popó e Bambam, que repercutiu bastante. O foco é o entretenimento, e este evento terá uma visibilidade ainda maior em função da parceria com a Netflix”, afirmou.

“É um evento que fura a bolha esportiva e gera engajamento de públicos distintos, que não necessariamente acompanha o mundo das lutas. Essa movimentação gera um novo produto de entretenimento e traz novas audiências que podem ser trabalhadas pelas marcas”, acrescentou Danielle Vilhena, da Agência End to End, um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, não vê chance de o evento dar errado. ”São duas gigantes celebridades, que já possuem suas respectivas bases de fãs. A atmosfera de um grande estádio, como o do Dallas Cowboys, também atrai maior atenção e cativa parceiros. Promete ser um evento com cifras astronômicas e de muito sucesso para todas as partes.”

“A Netflix dá mais um passo importante na direção do esporte ao vivo reunindo a maior referência do boxe de todos os tempos com a sensação da nova geração, nascida nas redes sociais, em um evento que promete bater recordes de audiência e reunir pais e filhos para assistir juntos por motivos diferentes”, disse Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.