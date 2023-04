Morre grande mestre Robson Gracie, lenda do jiu-jítsu brasileiro, aos 88 anos

O mundo do jiu-jutsu está de luto com a morte de Robson Gracie. O lutador morreu nesta sexta-feira, dia 28. A causa da morte não foi divulgada pela família. A notícia foi dada por meio do Instagram de Kyra Gracie, neta do atleta de quase noventa anos.

Em sua postagem, a também lutadora e seguidora dos ensinamentos do avô definiu Robson Gracie como “uma das pessoas mais importantes da minha vida”. “Atualmente, o Jiu-Jitsu se despede do Grande Mestre Robson Gracie, patriarca da Família Gracie e faixa vermelha da modalidade”, escreveu a neta, emocionada, em sua rede social.

Robson Gracie no enterro de seu filho Ryan Gracie no ano de 2007. Foto: Wilton Junior/Agência Estado

Robson tinha 88 anos. Ele era o integrante mais velho da família real do jiu-jitsu brasileiro ainda vivo. Sua fama corria as academias. Segundo filho do patriarca Carlos Gracie, Robson nasceu no Rio em 1935 e foi presidente da Federação de Jiu-jitsu do Estado.

Junto ao pai, com o tio e os irmãos, o lutador foi um dos responsáveis pela criação da modalidade brasileira do jiu-jitsu, assim como do surgimento do Vale-Tudo, hoje conhecido popularmente como MMA. Sempre foi um defensor da disciplina e concentração na modalidade.

No Vale-Tudo, por exemplo, Robson Gracie estreou ganhando de Artur Emídio e, ao longo de sua carreira, bateu rivais como Valdo Santana, irmão de Valdemar Santana. Ele deixa os filhos Charles, Renzo, Keila, Ralph, Flávia e Robson Gracie Jr. Ele perdeu o filho Ryan Gracie em 2007.