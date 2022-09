Morre Roberto Carmona, jornalista esportivo e lenda do rádio, aos 86 anos

O jornalista Roberto Carmona morreu na madrugada deste domingo, dia 4, aos 86 anos. Lenda do rádio e um dos profissionais mais reverenciados da imprensa de São Paulo, ele também era um dos repórteres esportivos com maior experiência no Brasil, contabilizando seis décadas de carreira à beira dos gramados, sempre como repórter. Carmona havia acabado de passar por uma cirurgia na coluna e foi vítima de uma infecção.

Em sua trajetória profissional, Roberto Carmona passou por grandes rádios do País, como Rádio Nacional (Globo), Jovem Pan, Record, Bandeirantes, Gazeta e Excelsior. Nos últimos anos, ele trabalhava como repórter da Rádio Transamérica, sempre com futebol.

Nascido no interior de São Paulo, em Presidente Bernardes, o “Senhor do Rádio” se mudou aos três anos para o Paraná, onde encontrou uma das paixões da sua vida: o Athletico Paranaense. Carmona deixa quatro filhos e oito netos. A história dele é contada no livro “O Senhor do Rádio: A fantástica história de Roberto Carmona, o repórter que viveu os anos dourados do rádio esportivo brasileiro”, da Editora Kelps, lançado neste ano.





Roberto Carmona era conhecido por utilizar bermudas em suas coberturas devido a irritações que sofria na pele Foto: Agliberto Lima/AE

A morte do repórter repercutiu entre jornalistas e clubes de futebol. André Hernan, Silvio Luiz, André Henning lamentaram em suas contas no Twitter, assim como o perfil oficial do Corinthians. Roberto Carmona cobriu todos os times de São Paulo, como o próprio Corinthians e Palmeiras.

Ele viu de perto os melhores jogadores do futebol brasileiros nas cinco últimas décadas. O rádio era sua paixão. Era o único repórter de campo a usar bermuda com a autorização da Federação Paulista de Futebol porque tinha um problema de irritação na pele. Além dos amigos, também tinha o respeito de jogadores e técnicos.

Continua após a publicidade





Lamento profundamente a morte do querido Roberto Carmona. Foram muitas décadas de trabalho lado a lado em várias partes do mundo. Cumpriu com muita dignidade sua missão. — Flavio Prado (@flaviopradojpgz) September 4, 2022

Notícia triste. Morre a voz marcante da Transamérica, Roberto Carmona, uma lenda do jornalismo esportivo e da história do rádio.



A Rádio Transamérica lamenta com profunda tristeza a perda do nosso amigo, comentarista, repórter e um ícone das nossas transmissões.

+ pic.twitter.com/ZEwpHJSeYO — Transamérica Esportes (@tresportes) September 4, 2022

Roberto Carmona foi uma referência no jornalismo esportivo Brasileiro! No Rádio era imbatível e como colega um cara incrível, sempre com uma palavra de apoio aos mais jovens! Vá com Deus, Carmoninha! Um abraço a todos os amigos da @tresportes — André Hernan (@andrehernan) September 4, 2022

Meu domingo acabou com a notícia do falecimento do colega ROBERTO CARMONA nesta madrugada — Silvio Luiz (@silvioluiz) September 4, 2022

A notícia da morte de Roberto Carmona acabou com o meu domingo. Trabalhamos juntos por muitos anos no rádio, dividimos muitas coberturas, inclusive a seleção brasileira do penta, na Copa de 2002. Um grande abraço à família Carmona e aos amigos queridos da Transamerica. 😢 — André Henning (@AndreHenning) September 4, 2022

O Corinthians lamenta o falecimento de Roberto Carmona, um dos grandes nomes do rádio esportivo. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, contou com brilhantismo muitos momentos de nossa história. Aos parentes, ouvintes e colegas, em especial da Transamérica, nossos sentimentos. pic.twitter.com/NmW4QfwxLh — Corinthians (@Corinthians) September 4, 2022

Continua após a publicidade