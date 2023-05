Morre velocista Tori Bowie, medalhista de ouro na Olimpíada do Rio, aos 32 anos

Morreu nesta quarta-feira Tori Bowie, aos 32 anos. Velocista, a norte-americana subiu no lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A causa da morte não foi revelada. Pelas redes sociais, a assessoria de imprensa da atleta lamentou a morte e pediu privacidade.

“Estamos devastados em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu. Perdemos uma cliente, querida amiga, filha e irmã. Tori era uma campeã... Um farol de luz que brilhava tanto! Estamos realmente com o coração partido e nossas orações estão com a família, amigos e todos que a amavam. À medida que a história continua a se desenvolver, pedimos que você respeite nossa privacidade”, publicou a Icon Management.

Tori Bowie nasceu em Sand Hill, no Mississippi, em 1990. A norte-americana se dedicou desde o início da carreira às provas de velocidade. Ganhou notoriedade no Campeonato Mundial de Pequim, em 2015.

Tori Bowie foi campeã olímpica no revezamento 4x100m nos Jogos do Rio - 19/08/2016. Foto: David J. Phillip/ AP

No ano seguinte, nos Jogos do Rio, ganhou três medalhas. Foi ouro no revezamento 4x100m ao lado de Tianna Bartoletta, Allyson Felix e English Gardner, superando as equipes de Jamaica e Grã-Bretanha. Ainda na capital fluminense, levou a prata nos 100m rasos e o bronze nos 200m.

Em 2017, Tori chegou ao auge, somando dois ouros no Campeonato Mundial em Londres, novamente brilhando no revezamento 4x100 e nos 100m rasos. Em 2019, se arriscou no saltos em distância e triplo, mas não prosperou. A velocista completaria um ano sem competir no mês de junho

Shelly-Ann Fraser-Price, que rivalizou nas pistas com Tori, lamentou a morte da atleta. “Estou com o coração partida, descanse em paz”, escreveu a jamaicana. A Federação Internacional de Atletismo também fez uma homenagem. “Estamos profundamente tristes. Condolências a amigos e familiares”.