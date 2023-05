Mulher de chefe de esquema de apostas que movimentou R$ 2 milhões vive reclusa, mas não teme prisão

Uma casa pequena de portão branco e paredes vermelhas ladeada de residências semelhantes no bairro Jardim Guairaca, zona leste de São Paulo, abrigava Bruno Lopez Moura, apontado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) como o líder de uma organização criminosa acusada de manipular jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B de 2022, além de Estaduais deste ano. O chefe do grupo morava no local com sua mulher, Camila Silva da Motta, também denunciada pelo MP-GO por envolvimento no esquema. Enquanto o marido está preso preventivamente, ela vive em casa dias de apreensão com o filho de 5 anos e outros familiares, que falaram sob condição de anonimato com o Estadão.

Embora a investigação do MP aponte Camila como responsável por realizar transferências financeiras a integrantes da organização e “laranjas” e também em benefício de jogadores cooptados, a família não teme que ela seja presa. “A Camila não tem envolvimento nenhum”, sustenta um dos familiares. “Estão falando em lavagem de dinheiro? Cadê o dinheiro? Ela mora de favor na casa”, acrescenta.

Após o envolvimento no que se constitui ser o maior escândalo da história do futebol brasileiro, Camila, contam os familiares, permanece em casa com o filho. Desativou as redes sociais e não se sente confortável para sair da residência. Antes de participar do esquema de apostas, ela trabalhou em duas academias e em um laboratório de análises clínicas. Sua última remuneração com vínculo empregatício, em janeiro de 2019, foi de R$ 856,75.

Agora, ao se envolver com Lopez e o grupo que aliciava e cooptava jogadores para fraudar partidas e ganhar dinheiro com as apostas, ela vai responder por constituir organização criminosa. A pena é de três a oito anos de cadeia. Nas investigações, ela aparece dizendo querer ajudar o marido na operação. Ela fazia então toda a “contabilidade” do esquema, pagando os atletas envolvidos nas manipulações.

Conversa entre Bruno e Camila, apontada como operadora financeira do esquema Foto: Reprodução

BC Sports

O endereço da casa em que mora fica também a sede da empresa da qual Camila é sócia com Bruno, a BC Sports Management. Segundo o Ministério Público, foi por meio dessa firma, aberta em janeiro de 2022, que a mulher do “chefe” do esquema, segundo as apurações, movimentou mais de R$ 2 milhões em pouco tempo. Os jogos contaminados no Brasileirão são da edição do mesmo ano da abertura da empresa.

Continua após a publicidade

No papel, a BC Sports Management (B de Bruno e C de Camila), com capital social de R$ 1 mil, foi criada com o objetivo de agenciar jovens jogadores que pretendiam atuar no exterior. Contudo, era usada com outra finalidade. Por meio dela, foram feitos alguns dos “sinais” a jogadores, pagamentos antecipados para que entrassem na manipulação. Os valores antecipados eram de R$ 5 mil, R$ 10 mil e até R$ 40 mil.

Movimentações financeiras, reveladas pelo MP, tem Camila Silva da Motta como peça no esquema das apostas. Foto: Reprodução

Camila movimentou mais de R$ 2 milhões em pouco mais de seis meses, de março a setembro de 2022, entre entradas e saídas. Um relatório de inteligência registrou operações em dinheiro vivo, depósitos fracionados, burla de limites a serem reportados e movimentação atípica para a renda declarada por ela, de R$ 4,5 mil.

Em seis meses, foram movimentados na conta da empresa de Bruno e Camila a quantia de R$ 1.036.160,00 a crédito e R$ 1.047.233,00 a débito. Segundo a investigação, Bruno Lopez, seguidas vezes, indicou valores e contas para que a mulher fizesse as transferências bancárias, em conduta que perdurou até a véspera da deflagração da Operação Penalidade Máxima.

Partiu de Camila, por exemplo, uma transferência via PIX de R$ 40 mil que liga o esquema de apostas ao empresário Cleber Vinicius Rocha Antunes da Silva, o Clebinho Fera, de Curitiba, empresário amigo de muitos dos jogadores que atuam na elite do futebol brasileiro.

No nome dela constam três carros, inclusive o utilitário esportivo que Bruno Lopez disse, em depoimento, pertencer a ele. Na calçada em frente à casa de Camila estava estacionado um outro carro que o pai, um policial militar aposentado, deu para a filha. A residência onde ela passa os dias reclusa com o filho, na zona leste, também foi o pai que comprou.

Conversas de WhatsApp mostram que o empresário delegou à mulher a tarefa de fazer os pagamentos pela BC Sports de todo o esquema e também de gerenciar os cadastros usados para fazer entradas de apostas fraudulentas em sites como Bet365 e Betano, duas das principais casas que operam no Brasil. A investigação também concluiu que Camila era a encarregada de dar auxílio na prática das manipulações.

Continua após a publicidade

Primo envolvido no esquema

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP-GO dividiu os membros da organização em quatro núcleos: financiadores, apostadores, intermediadores e administrativo. Os responsáveis pela apuração sinalizam que o tamanho dessa rede pode ser maior do que a conhecida hoje. Por isso, as apurações seguem para esgotar o tamanho e o alcance do grupo no futebol.

Camila integrava o núcleo administrativo, como revelaram as conversas obtidas pelo MP-GO no celular da mulher do chefe do esquema. Os diálogos mostram o casal combinando transferências bancárias relacionadas à operação, ao passo que Bruno Lopez pede que ela confira o saldo das contas disponibilizadas por um dos comparsas para saber se ele não estava “metendo o louco”. “Você pediu para ser útil em alguma coisa, pode me ajudar nisso”, pediu o líder da suposta quadrilha à sua mulher.

“Tá bom. Vou entrar aqui. Mas se ele te passou é porque ele realmente está certo no que está te falando, né? Ele não ia te passar se tivesse metendo o louco, né? Presta atenção”, respondeu ela.

O esquema envolveu também um primo de Camila, Zildo Peixoto Neto, um dos responsáveis, segundo a investigação, por contatar e aliciar jogadores, realizar pagamentos indevidos e também promover apostas nos sites em contas próprias e, principalmente, de terceiros.

Ele contou ter conhecido Bruno Lopez em um churrasco da família e que o marido de sua prima “ofereceu para que abrisse conta em meu nome e me avisaria quando utilizasse e pagaria uma porcentagem sobre o que rendesse”. Essa porcentagem seria de 10%. Ele alega ter tido prejuízo de R$ 74 mil em apostas esportivas.