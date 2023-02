Mundial de Skate Park: onde assistir, horário e brasileiros classificados

O Brasil será representado por quatro skatistas na semifinal do Mundial de Park, disputado em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Durante a disputa das quartas de final, nesta sexta-feira, o medalhista olímpico de prata Pedro Barros avançou em terceiro lugar na prova masculina, logo acima do compatriota Augusto Akio, quarto colocado.

Entre as mulheres, as classificadas foram Yndiara Asp, finalista dos Jogos de Tóquio, e Raicca Ventura, sensação de 15 anos e líder do STU, o circuito nacional de skate.

HORÁRIO

Semifinal Feminina - sábado - 8h40

Semifinal Masculina - sábado - 11h40

Final Feminina - domingo - 10h10

Final Masculina - domingo - 11h

ONDE ASSISTIR

SporTV 2.

COMO FORAM AS QUARTAS DE FINAL

Por ter uma medalha conquistada na última edição da Olimpíada, Pedro Barros não precisou passar pelas classificatórias e entrou direto nas quartas de final. Isso ocorreu porque o evento é o primeiro classificatório olímpico do park no atual ciclo, portanto o ranking anterior foi levado em consideração para o sistema de classificação.

Em sua estreia no Mundial, o catarinense de 27 anos somou a nota de 85,64 e ficou atrás apenas do americano Gavin Bottger (88,33) e do australiano Keegan Palmer (85,64), medalhista de ouro em Tóquio. Palmer ajudou a projetar o “bowl”, como é chamada a pista de park, do Aljada Skate Park, complexo onde o Mundial está sendo disputado.

Atual número 5 do circuito nacional, Augusto Akio andou no mesmo nível que Pedro e ficou colado nele, com 85,62 como nota final. O americano Jagger Eaton, bronze olímpico e campeão de park da última edição dos X-Games, passou atrás dos dois brasileiros, em sexto lugar, com 84,23. Outros representantes do Brasil, Pedro Quintas, que competiu nos Jogos de 2020, e Murilo Peres, ficaram em 20º e 22º lugar, com notas 66,97 e 63,93, respectivamente.

Luigi Cini ficou um pouco abaixo da dupla, em 31º lugar, com apenas 30,50 como pontuação. O shape do skate do curitibano de 20 anos quebrou no meio durante uma aterrissagem e ele até conseguiu completar a volta, pois o australiano Kieran Wooley o emprestou seu skate, mas a nota foi comprometida pela queda. Ao fim da apresentação, Luigi assinou os destroços do shape e distribuiu para crianças da plateia.

Na disputa das quartas de final feminina, Yndiara Asp, finalista dos Jogos Olímpicos de Tóquio e atual vice-líder do STU, foi a melhor brasileira e avançou em oitavo lugar, com a melhor volta de nota 75,66. Raicca Ventura, que terminou o ano passado como líder do STU, mas ainda dá os primeiros passos no cenário internacional, fez 65.50 e também garantiu vaga nas semis, em 13º lugar.

Integrantes da primeira geração de skatistas a disputar uma Olimpíada, como Yndiara, Dora Varella e Isadora Pacheco terminaram em 24º e 32º lugar, com 60,41 e 24,93, respectivamente. Victoria Bassi, também representante brasileira na disputa, ficou em 25º, logo abaixo de Dora, com 58,66.

Yosozumi Sakura, medalhista de ouro em Tóqui, ficou apenas em nono, abaixo de Yndiara, mas outra japonesa se destacou: Kusaki Hinano, dona da maior de um 84,33, a melhor nota das quartas de final. A segunda foi o 82,20 da britânica Sky Brown, bronze olímpica, e a terceira ficou com a também britânica Lola Tambling, que fez uma volta de 79.93.

As semifinais serão disputadas ao longo deste sábado. A prova feminina tem início marcado para as 8 horas (de Brasília), e a masculina começa às 11h30.