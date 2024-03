Boxe: Mike Tyson mostra treino para enfrentar o youtuber Jake Paul; veja vídeo

O ex-campeão mundial dos pesos-pesados, Mike Tyson, começou os preparativos para enfrentar Jake Paul, no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, em Arlington, no Texas, Estados Unidos. Os oponentes têm 30 anos de diferença. No Instagram, o ex-boxeador divulgou o treino preparatório para o duelo e falou “Dia 1. A diversão acabou de começar”.

PUBLICIDADE Em entrevista ao portal PVT, o treinador de Mike Tyson, Rafael Cordeiro, contou quais as expectativas pra luta. Para ele, é natural o favoritismo de Paul, mas relembra que Mike Tyson tem uma longa trajetória no esporte e não vai para brincar. A lenda do boxe deve “trocar chumbo” desde o início, além de procurar uma oportunidade para nocautear Paul. Na trajetória do youtuber Jake Paul no boxe, ele já lutou 10 vezes. Ele venceu nove vezes desses confrontos, seis deles por nocaute, e perdeu uma vez. Paul segue uma maré de três vitórias consecutivas, a última delas sobre o Ryan Bourland. Ano passado, Tyson chegou a elogiar Paul pela dedicação e pelo estilo falastrão.

Mike Tyson mostra treino para enfrentar Jake Paul Foto: Reprodução Instagram/@miketyson

Mike Tyson continua próximo ao esporte, mesmo aposentado

Em 2020, a lenda do boxe encarou o ex-boxeador Roy Jones Jr. em uma luta de exibição que terminou sem vencedor. Foram oito rounds de dois minutos cada e não teve contagem de pontos. Ao final, a Comissão Atlética da Califórnia declarou ambos como campeões.

Em 2023, Mike Tyson foi mentor de Francis Ngannou em uma luta em Riad, na Arábia Saudita, conta Tyson Fury. O estreante camaronês já tinha uma carreira longa nas artes marciais, mas começou a se aventurar no boxe recentemente. A luta foi polêmica por que Fury saiu campeão por decisão dividida dos juízes. Fãs e atletas consideraram Ngannou o verdadeiro vencedor por que o camaronês foi autor do único knockdown da luta, no terceiro round.