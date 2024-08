A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) anunciou, nesta terça-feira, que o italiano Jannik Sinner, líder do ranking da ATP, vai ser obrigado a devolver a premiação em dinheiro e os pontos conquistados no Masters 1000 de Indian Wells por ter testado positivo duas vezes em exames antidoping durante a sua participação na competição.

O tenista deu positivo para a substância clostebol, agente anabólico proibido pela Agência Mundial Antidoping (WADA) em março deste ano. No torneio, Sinner chegou às semifinais, quando foi eliminado por Carlos Alcaraz.

Nº 1 do tênis, Sinner perde pontos no ranking e premiação de torneio em caso de doping Foto: Divulgação/X @Janniksin

PUBLICIDADE “Sinner, atualmente classificado como número 1 do mundo em simples masculino, forneceu uma amostra em competição no evento Masters 1000 em Indian Wells, em 10 de março de 2024, que continha a presença de um metabólito de clostebol em níveis baixos. Uma outra amostra, conduzida fora da competição oito dias depois, também testou positivo para o mesmo metabólito - novamente em níveis baixos”, diz o comunicado da ITIA. Diante do ocorrido, o jogador explicou que a substância havia entrado em seu sistema como resultado da contaminação de um membro da equipe de suporte, que estava aplicando um spray de venda livre (disponível na Itália) contendo clostebol em sua própria pele para tratar um pequeno ferimento.

Ainda de acordo com Sinner, esse integrante da equipe de suporte aplicou o spray entre os dias cinco e 13 de março, durante o qual também forneceu massagens diárias e terapia esportiva para Sinner, resultando em contaminação transdérmica desconhecida.

Após consulta com especialistas científicos, que concluíram que a explicação do jogador era confiável, a ITIA não se opôs aos apelos do tenista para suspender as suspensões provisórias.

No entanto, de acordo com o WADC (Código Mundial Antidoping) e o TADP (Programa Antidoping do Tênis), os resultados de Sinner, o prêmio em dinheiro e os pontos de classificação do evento ATP Masters 1000 em Indian Wells, onde o jogador testou positivo na competição, são desqualificados.

“Após essa investigação, o ITIA aceitou a explicação do jogador quanto à fonte do clostebol e que a presença da substância não foi intencional. Isso também foi aceito pelo tribunal”, disse Karen Moorhouse, CEO da ITIA.

“Levamos qualquer teste positivo extremamente a sério e sempre aplicaremos os processos rigorosos definidos pela WADA. A ITIA realizou uma investigação completa sobre as circunstâncias que levaram aos testes positivos, com as quais o Sr. Sinner e seus representantes cooperaram totalmente”, completou Moorhouse.