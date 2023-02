‘Não temos cultura do esporte no Brasil’, diz Bernardinho ao avaliar cenário esportivo no País

Aos 63 anos, com mais de 40 dedicados ao esporte, Bernardinho é um dos nomes mais conhecidos no mundo quando se fala de vôlei. O ex-técnico da seleção brasileira e treinador do Sesc Flamengo deu sua visão do esporte que é feito no País, comentou sobre a temporada do clube e analisou sua carreira em entrevista exclusiva ao Estadão.

Referência no mundo esportivo por causa de suas conquistas, dentre elas duas medalhas de ouro com o Brasil em Jogos Olímpicos, Bernardinho foi direto e deu sua visão analítica da situação vivida no País. “A cultura do esporte no Brasil obviamente tem crescido, as modalidades têm crescido, mas quando você olha na essência, não temos aqui uma cultura do esporte. Não entendemos como um investimento. As nossas ligas ainda sofrem um pouco, apesar do tempo de existência. O vôlei brasileiro como seleção representa algo para o mundo que as nossas ligas não conseguem”, analisou Bernardinho sem meias palavras.

Bernardinho afirma que continua trabalhando no Flamengo sem receber salário. E já está na terceira temporada dessa forma. Diz que faz o que gosta e entende a situação do time. E não pensa em parar por causa disso. Ele ajuda o Sesc a ter novos patrocinadores.

Ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, Bernardinho comanda atualmente o Sesc Flamengo. Foto: Gilvan de Souza

Confira a entrevista exclusiva de Bernardinho na íntegra

Como você avalia a temporada do Sesc Flamengo até o momento?

É um time que começou a temporada totalmente em construção. Foram várias trocas de jogadoras, perdemos várias atletas e chegaram diversas jogadoras que nunca tinham jogado no nosso sistema, nossas competições. Vieram duas jovens estrangeiras, no caso a Brie e Roni. Enfim, um time completamente mudado em relação à temporada passada. É um processo que requer tempo. Nossa levantadora chegou para os treinos uma semana antes do início da primeira competição da temporada e acabamos alternando muito no começo e agora, na minha opinião, conseguimos ter mais consistência, a evoluir como time, a se conhecer mais, a comissão técnica passou a entender mais o potencial das atletas e achar a combinação “ideal” do nosso time.

Com isso, a equipe passou a melhorar, apresentar resultado e conseguir algumas boas vitórias. A Superliga é um campeonato bastante equilibrado, com exceção do Uberlândia, com todas as equipes próximas uma das outras. Espero que a gente possa seguir trabalhando bem, melhorar como time, como grupo e seguir com a nossa missão de fazer jovens jogadoras crescerem, assim como as estrangeiras que são jovens e almejam estar representando sua seleção e estar jogando em grandes ligas na Europa no futuro. É um pouco do que a gente tenta fazer durante a nossa trajetória aqui, que é contribuir para o crescimento das atletas. Tem sido uma temporada boa de trabalho e estamos chegando.

Antes da temporada você comentou que abriu mão do seu salário em prol de melhorar a situação do time. Esse cenário mudou?

Não mudou. Não tenho salário e não é a primeira temporada, estamos na terceira praticamente que estou sem salário, mas isso não é um problema. Isso não é relevante. É o que é. É o que eu gosto de fazer, é o que amo fazer e continuo trabalhando pelo time. Em contrapartida, existem patrocinadores, palestras, eventos e estamos sempre lá presente. Sou muito grato a todos que nos apoiam, principalmente o Sesc que é o nosso principal patrocinador, nosso mantenedor e sempre está conosco. Assim como a CCR e o Cartão de Todos. Espero poder trazer mais patrocinadores junto com a marca Flamengo para que seja possível fortalecer ainda mais o nosso projeto. Nós temos o sonho de brigar por títulos, voltar a disputar competições sul-americanas e, quem sabe em um breve espaço de tempo, voltar ao Mundial de clubes. Vamos trabalhar para que isso aconteça.

O que na sua avaliação é o mais difícil para se promover o esporte no Brasil?

A cultura do esporte no Brasil obviamente tem crescido, as modalidades têm crescido, mas quando você olha na essência não temos aqui uma cultura do esporte. Não entendemos como um investimento. As nossas ligas ainda sofrem um pouco, apesar do tempo de existência. O vôlei brasileiro como seleção representa algo para o mundo que as nossas ligas não conseguem. Também temos a questão do País, talvez o País não tenha condições para isso. Eu vejo também a questão do binômio entre educação e esporte ainda pouco utilizado. Poderíamos ter muito mais prática nas escolas. Nas universidades, por exemplo, temos poucos projetos com o esporte. Espero que a Ana Moser, com a visão que ela tem, possa contribuir neste sentido como a nova Ministra dos Esportes. Acho que o Brasil precisa de muita coisa ainda. Não estou aqui lamentando, estou fazendo uma análise. Temos grandes seleções, com grandes resultados, mas internamente falta. Voleibol do Brasil está bem e o voleibol no Brasil pode melhorar. E quando eu falo voleibol, estou falando em esportes no geral. Temos grandes campeões no País de diversas modalidades, mas internamente não temos a estrutura desejada ou necessária.

O que te motiva a seguir buscando e tentando no esporte mesmo após tantas conquistas na carreira?

Primeiro que eu me vejo como um profissional em formação, que pode melhorar em muita coisa ainda e trabalho e treino para isso todos os dias, tentando me tornar melhor, me conectar com as pessoas e conseguir tirar das pessoas o melhor delas. O que me move é a paixão. Eu adoro isso. Se você me perguntar o que eu gosto mais, a resposta vai ser os treinos. Os jogos ok, são bacanas. Mas, para mim, o que as pessoas não conseguem ver é o que me move. A paixão por aquilo que eu faço é o que me move. Acredito que quando as pessoas encontram alguma atividade que elas possam viver daquilo e são apaixonadas por isso elas devem fazer isso até o fim da vida. Espero não morrer tão cedo, mas quero seguir fazendo isso.

O que você gosta de fazer no seu tempo livre?

Que tempo livre? Eu gosto de treinar. Gosto de me dedicar ao esporte. Tenho feito natação, corrida e o ciclismo principalmente. Fiz um 70.3 km recentemente, faço triatlo. Espero poder fazer mais vezes. Adoro fazer os treinamentos. E também tenho priorizado minha família. O Bruno sempre que possível, as meninas. Tenho conseguido passar mais tempo com eles. Esse ano eu consegui ir com elas visitar o Bruno durante a temporada, algo que nunca tinha feito. Meu prazer maior é esse, estar com a família e fazer a minha atividade física sempre que posso.