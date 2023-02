Tem brasileira no pódio: Nathalie Moellhausen é campeã na Copa do Mundo de esgrima de Barcelona

A brasileira Nathalie Moellhausen festejou mais uma conquista na esgrima. A espadista venceu a Copa do Mundo de Esgrima em Barcelona e garantiu seu segundo título nesta temporada. Ela já havia conquistado o ouro no Grand Prix de Doha no fim de janeiro. Moellhausen venceu a sul-coreana Kang Young Mi na decisão por 15 a 8.

Para chegar à final, a brasileira passou por sete rivais. Como 12ª colocada do ranking mundial, ela entrou de forma direta na disputa, sem precisar passar pelas poules ou eliminatórias. Encarou Veronika Zuikova, da Estônia, no primeiro jogo e venceu com tranquilidade por 15 a 7. Em seguida, enfrentou a francesa Alexandra Louis Marie. Em disputa equilibrada, a brasileira fez 12 a 11 e avançou para as oitavas de final.

No jogo seguinte, a adversária foi Marie-Florence Candassamy, a mesma rival que derrotou na final do Grand Prix de Doha. Moellhausen encarou nova disputa e garantiu nova vitória sobre Candassamy, dessa vez por 14 a 13. Nas quartas, a quinta do mundo Alberta Santuccio, da Itália, foi dominada e a brasileira garantiu vitória por 15 a 10.

Nathalie Moellhausen conquista a Copa do Mundo de esgrima em Barcelona. Foto: International Fencing Federation

Garantida na disputa por medalhas, Nathalie Moellhausen encontrou novamente uma francesa pelo caminho, dessa vez disputou com Auriane Mallo, décima colocada do ranking mundial. Em disputa apertada até o 10º ponto, a brasileira conseguiu deslanchar nos momentos finais e garantiu a vitória por 15 a 11. A prata já estava grantida.

Na decisão pelo ouro, a sul-coreana Kang Young Mi, número 14 do mundo, não ofereceu sustos nem resistêncis. A brasileira fechou a competição com 15 a 8 e levou seu segundo título do ano. Ela já havia garantido o lugar mais alto do pódio no Grand Prix de Doha com a mesma competência. A disputa é a terceira de esgrima mais importante da modalidade.