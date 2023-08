Neymar deixa a Europa após dez anos com auge na Espanha e fracasso na França; veja seus números

Neymar encerrou sua passagem pelo PSG e pela Europa após uma década. O brasileiro, assim como diversos outros grandes astros do futebol mundial, optou por assinar um contrato de dois anos com o Al-Hilal e será o camisa 10 do time por duas temporadas. Desta forma, após dez anos, o jogador encerra seu período no Velho Continente com o auge na Espanha e fracassado na França.

Neymar negociou com o Real Madrid e com o Barcelona. Preferiu o time catalão, onde atuava Messi. Após longa negociação, o atacante deixou o Santos em 2013 e foi anunciado como reforço do Barcelona. Na Catalunha, o astro brasileiro chegou para atuar ao lado de Messi e depois de Luis Suárez. O trio sul-americano mudou a forma de o time atuar e manteve a equipe no topo. Foi com a camisa do Barça que Neymar viveu seu auge no futebol e na Europa, ao conquistar a Champions League da temporada 2014/2015, marcando um dos gols da vitória contra a Juventus.

Em 2017, ele fez uma nova escolha. Após quatro temporadas vestindo a camisa 11 do Barcelona, Neymar queria ser o protagonista, o grande nome do seu time e, assim, optou pela saída para o PSG. Na França, seu status fora de campo cresceu. Chegando como contratação mais cara da história do futebol mundial, ao custar 222 milhões de euros, o atacante se transformou na maior estrela do clube mais rico do planeta até então.

Neymar vai seguir para a Arábia Saudita e será o camisa 10 do Al-Hilal por duas temporadas Foto: PAUL MILLER / AFP

O objetivo era claro. O PSG sonhava em conquistar a primeira Champions League de sua história. Neymar queria ser o protagonista dessa conquista e, com isso, ser o melhor jogador do planeta. Nas seis temporadas em que defendeu o time de Paris, o astro brasileiro ficou marcado com grandes atuações dentro de campo e muitos problemas fora dele também, seja em sua vida pessoal ou problemas físicos que o deixaram fora de combate.

Apesar do domínio dentro da França, com cinco títulos do Campeonato Francês e três da Copa da França, Neymar não conseguiu fazer com que o PSG se tornasse um dos maiores clubes da Europa. Na Champions League, principal objetivo de todo o projeto do clube de Paris, foram quatro eliminações nas oitavas de final, uma na semifinal e um vice-campeonato, na temporada que foi paralisada por causa da pandemia. Perdeu para o Bayern de Munique na final.

Se não bastasse não ter chegado no objetivo principal do time desde sua contratação, e ter parado nas oitavas de final da Champions em dois terços das vezes em que disputou a competição com a camisa do PSG, outro ponto marcou a passagem de Neymar pelo. Nas seis temporadas sendo o camisa 10, ele acabou ficando fora de cerca de 35% dos jogos do time por causa de lesões. Recentemente, operou o tornozelo direito e permaneceu cinco meses de molho.

Lesões de Neymar foram uma constância durante o período do atleta no PSG Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Isso o atrapalhou muito. Foram inúmeras as vezes em que Neymar esteve fora de momentos de definição na temporada. Apesar de ter participado de 195 gols no período, ele entrou em campo em 173 partidas, menos de 30 por temporada, na média. No período em questão, Neymar teve duas lesões no metatarso do pé direito, problemas musculares, problema nas costelas e diversas torções nos dois tornozelos, com a última fazendo-o passar por cirurgia e o deixando fora de ação por cinco meses. Ele voltou na reapresentação desta temporada.

Aliado aos problemas físicos, Neymar também foi manchete nos jornais de todo o mundo pelo que fazia fora de campo. Seja pelas festas em sua casa em Paris, pelas grandes comemorações de aniversário e reclamação dos vizinhos, pelas vindas ao Brasil para outras confraternizações ou pela forma como cutucava e respondia provocações de Mbappé, Neymar ficou marcado pela imprensa europeia.

Não demorou para cair em desgraça com o torcedor, mas isso se deu menos por casos de sua vida pessoal e mais pelos fracassos em campo. Neymar teve seu nome xingado em seus últimos meses no clube de Paris, o oposto de toda a festa quando ele chegou do Barcelona.