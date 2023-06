Neymar está nos Estados Unidos e se encontrou com Jimmy Butler nesta terça-feira. Amigo do astro do Miami Heat, o jogador brasileiro atendeu a um pedido do atleta da NBA e eles se encontraram antes do terceiro jogo da final da liga americana entre Heat e Denver Nuggets.

Na última semana, Butler pediu, após uma das partidas da decisão da NBA, para que Neymar fosse até os Estados Unidos para assistir uma dos jogos entre Miami Heat e Denver Nuggets. Com a ida da série final para Miami, o astro brasileiro aproveitou para visitar o amigo e acompanhar um jogo dentro do ginásio.

“Ney, sei que você está assistindo. Você tem que vir para o jogo. Ele é o meu parceiro! Parte da minha rotina é assistir a todos os esportes e pessoas me inspiram a ser melhor, e ele é um desses”, comentou Butler em uma das coletivas após um dos confrontos.

Jimmy Butler é o grande nome do Miami Heat na final da NBA Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

Após o pedido de Butler, Neymar confirmou que está acompanhando a decisão da temporada da NBA, que está empatada após duas partidas, e declarou torcida para o Miami Heat, por conta da amizade com Jimmy Butler. “Estou acompanhando as finais e, obviamente, vou torcer para o meu amigo Jimmy Butler”, postou Neymar nas redes sociais.

Amizade de Butler e Neymar

A relação de Jimmy Butler e Neymar já tem alguns anos. Através das redes sociais, o astro do Miami Heat já declarou diversas vezes o quanto admira o brasileiro. O astro da NBA já encontrou com o brasileiro em Paris, durante um treino do PSG, e também chegou a acompanhar uma partida do Heat em que não pode atuar com a camisa do Santos.

O início de tudo aconteceu em 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando Neymar defendeu a seleção brasileira de futebol e Butler esteve com os Estados Unidos. Além de ambos conquistarem a medalha de ouro, a admiração mútua teve início.