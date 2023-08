Neymar no Al-Hilal: veja quais serão os carros que o brasileiro terá na Arábia Saudita

A ida de Neymar para o Al-Hilal envolve muito dinheiro e diversas regalias previstas em contrato. Além de ser dono do terceiro maior salário do mundo, o atacante brasileiro, de acordo com a imprensa internacional, colocou uma lista de desejos para assinar o vínculo e isso inclui uma série de carros que queria em sua garagem durante os dois anos em que vai ficar na Arábia Saudita por contrato. A soma do valor dos cinco carros já escolhidos passa dos R$ 12 milhões.

O jornal britânico The Sun informou que Neymar pediu uma lista de pelo menos oito veículos. Cinco deles já foram escolhidos. Neymar teria colocado no contrato com o Al-Hilal que deseja uma Mercedes Classe G Wagon, um Aston Martin DBX, uma Lamborghini Huracán, um Bentley Continental GT e uma van Mercedes. Além disso, o camisa 10 da seleção brasileira deixou claro que precisa de um motorista particular trabalhando 24h para levá-lo para os compromissos, assim como seus amigos e seus familiares.

Neymar terá diversas opções de carros para se locomover na Arábia Saudita Foto: Saudi Pro League / AFP

Confira os detalhes dos carros escolhidos por Neymar

Mercedes Classe G Wagon

A SUV da Mercedes é um dos carros preferidos dos jogadores de futebol atualmente. Sendo vendida no Brasil a partir de R$ 1,8 milhão, o carro é indicado para ser usado em estradas e ruas com boas condições e também para passeios alternativos, como uma passagem pelas areias de um deserto.

Neymar terá pequena frota de carros no período em que estiver na Arábia Saudita Foto: Divulgação Mercedes Benz

Aston Martin DBX

O Aston Martin DBX é considerado pelos especialistas o SUV mais rápido do mundo, conseguindo fazer de 0 a 100 km/h em apenas 3,3 segundos. O veículo é comercializado no Brasil a partir de R$ 3,6 milhões e estará na garagem de Neymar na Arábia Saudita pelo próximos dois anos.

Neymar já escolheu cinco carros de sua pequena coleção na Arábia Saudita Foto: Divulgação Aston Martin

Lamborghini Huracán

Carro muito raro de ser encontrado no Brasil, a Lamborghini Huracán é um dos pedidos do atacante. Vendido por pelo menos R$ 3,5 milhões, o veículo superesportivo é uma verdadeira máquina de velocidade. Podendo fazer de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos, o novo carro do jogador é um dos poucos no planeta que podem chegar a 320km/h.

Segundo a imprensa internacional, Neymar teve seu pedido para os carros atendido pelo Al-Hilal Foto: Divulgação Lamborghini

Bentley Continental GT

Comercializado no Brasil a partir de R$ 3,1 milhões, o Bentley Continental GT é, para alguns especialistas, a união de modernidade, conforto e classe. Feito até como conversível, o carro faz de 0 a 100 km/h em quatro segundos e tem como velocidade máxima 310km/h.

Neymar terá pequena frota de carros no período em que estiver na Arábia Saudita Foto: Divulgação Bentley

Van Mercedes-Benz

De acordo com a lista feita por Neymar, o único carro que não se sabe o modelo específico é um pedido de uma van da Mercedes-Benz. Normalmente, estes veículos de luxo da montadora são vendidos no Brasil a partir de R$ 400 mil e são feitos pensando em uma viagem mais confortável para mais de cinco pessoas.