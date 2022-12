Neymar posta ao chegar ao Brasil e afirma que derrota para a Croácia ‘ainda dói muito’

O atacante Neymar usou as redes sociais neste domingo, 11, para afirmar que já está no Brasil e que a derrota para a Croácia “ainda dói muito”. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo do Catar na última sexta-feira na decisão por pênalti diante da Croácia.

“Em solo brasileiro. Ainda dói muito a derrota, estávamos tão perto, tão perto. Infelizmente ou felizmente eu ainda não aprendi a perder. As derrotas me fortalecem mas elas me machucam demais e eu ainda não me acostumei com isso. Enfim, temos que seguir em frente. A vida nos faz seguir, mesmo que doa e que o machucado demore a sarar, temos que seguir”, escreveu o atacante no Instagram.

Neymar chora após a disputa de pênaltis que eliminou o Brasil da Copa do Mundo no estádio Al Rayyan no Catar

Antes de deixar o Catar, no sábado, o camisa 10 escreveu texto no qual disse estar “destruído psicologicamente”. Autor do gol brasileiro na prorrogação, o atacante se mostrou um dos mais abatidos com a eliminação. O craque cobraria o quinto pênalti do Brasil na decisão contra a Croácia, mas a disputa se encerrou antes, com os dois pênaltis desperdiçados pela seleção brasileira - o placar final foi 4 a 2.

Neymar não foi visto no saguão do aeroporto internacional do Galeão, zona norte do Rio, neste domingo, no desembarque da delegação brasileira. Desembarcaram apenas o lateral Danilo, os atacantes Rodrygo e Raphinha, o meia Éverton Ribeiro e os goleiros Ederson e Weverton.

Na mesma postagem, o atacante agradeceu o apoio da torcida. “Mais uma vez quero agradecer ao povo brasileiro pelo suporte e pelo carinho, ouvir de vocês que nós lutamos, nos entregamos até o final conforta um pouquinho da nossa dor. Obrigado Qatar, por tudo.. a copa estava linda e ela tinha que ser do BRASIL pra coroar tudo, mas por destino de Deus não foi”, continuou o atacante.

O jogador ganhou alguns dias de folga antes de se reapresentar ao Paris Saint-Germain. O próximo compromisso do clube francês é no dia 28, contra o Strasbourg. “Seguimos… agora é desligar a chave, aproveitar a família e amigos, recarregar as energias porque conviver com essa derrota vai ser muito difícil, ainda me dói MUITO! FÉ”, finalizou o camisa 10.