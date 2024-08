Neymar desabafa após eliminação de Medina nas Olimpíadas: ‘Surfe não é justo’

O brasileiro só conseguiu uma única onda durante a disputa da semifinal, onde tirou 6.33. Jack Robinson fechou a prova com duas ondas e um somatório de 12.33.

Medina chegou ao Taiti como um dos favoritos ao ouro, se classificando de maneira direta ao mata-mata. O brasileiro avançou à semifinal depois de superar o compatriota João Chianca, o Chumbinho. Nas oitavas, o tricampeão mundial levou a melhor na revanche com o japonês Kanoa Igarashi, responsável por eliminá-lo nas semis dos Jogos de Tóquio. O paulista disputou seis finais no Taiti, com dois títulos da etapa do Circuito Mundial, em 2014 e 2018.