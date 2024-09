NFL assume Neo Química Arena, ‘esconde’ nome do estádio e começa operação para Eagles x Packers

Assim que acabar a partida entre Corinthians e Flamengo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a Neo Química Arena já estará sob ‘posse’ da National Football League (NFL), com os preparativos finais de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers – primeiro jogo da liga no País e no hemisfério sul. Desde o início de junho, organização, clube e estádio têm trabalhado em conjunto para promover as alterações necessárias para o confronto.

PUBLICIDADE A partir de segunda-feira, o estádio estará sob posse da NFL. Tanto que ele nem será chamado pelo naming right, apenas por Arena Corinthians. Segundo apurou o Estadão, a Hypera Pharma, que detém os direitos do estádio, optou por não pagar a mais para ter o “Neo Química” divulgado pela liga. Além dela, quaisquer outras marcas atreladas ao estádio e ao Corinthians deixam de ter os direitos comerciais pelo período que a NFL estiver no Brasil, com os eventos e ações na arena. Eagles e Packers chegam ao Brasil na quarta-feira e farão seus respectivos treinamentos na quinta-feira, na véspera da partida. A franquia de Philadelphia terá suas atividades no campo de jogo, enquanto Green Bay trabalhará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Nesta próxima semana, até domingo, a NFL prepara uma série de atividades na cidade e também trabalhará para ter o estádio pronto para a partida.

Uma das grandes questões a ser resolvida era o tamanho do campo, que já foi solucionada ao longo dos últimos meses. Na parada da data Fifa, em junho, a NFL promoveu a expansão das dimensões do gramado da Neo Química Arena, de 105 m de comprimento por 68 m de largura para 110 x 49 m – em jardas, medida utilizada nos Estados Unidos para o tamanho do campo, é de 120 x 53,5. Cada jarda equivale a cerca de 0,915 m.

Gerrit Meier, vice-presidente sênior da NFL International, e Augusto Melo, presidente do Corinthians, em anúncio da partida, em abril. Foto: Divulgação/NFL

As mudanças foram feitas durante a data Fifa justamente pela ausência de jogos, que possibilitou que escavado o solo e substituído o cimento por gramado nos setores atrás de cada um dos gols. Será nessas áreas que as traves de field goal – popularmente chamada de Y, pelo formato – serão posicionadas ao longo dos próximos dias. A montagem final do estádio para a partida se iniciará nesta segunda-feira, com os acabamentos finais – novas marcações do campo e placas de patrocínio, por exemplo.

Serão quatro dias para finalizar a preparação para a partida e entregar o estádio no dia 5 de setembro – véspera da partida. Todos os gastos são custeados e de responsabilidade da NFL, que irá pagar cerca de 750 mil dólares para usufruir das instalações no dia 6 de setembro. A data foi, inclusive, selecionada a dedo, já que o Corinthians não precisará utilizar o estádio em função da data Fifa.

“Todas as adaptações que são necessárias para o estádio estão sendo resolvidas de forma rápida a ponto de ter Corinthians x Flamengo no dia 1º de setembro, dia 2 a NFL inicia a montagem e dia 5 já está pronto, dia 6 tem jogo. A serenidade que a NFL e a Neo Química estão tratando é difícil de se ver por aí”, aponta Gustavo Pires, presidente da SPTuris.

Publicidade

Arquibancadas móveis da Neo Química Arena no setor superior permanecerão após a partida da NFL. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Além das mudanças no campo e do ‘envelopamento’ do estádio, com ativações, lojas oficiais, entre outras experiências, a NFL custeou a ampliação da capacidade máxima da arena. A ideia é que o público se aproxime da casa dos 50 mil; para isso, foram instaladas arquibancadas nos setores superiores da Neo Química Arena – que não serão retirados depois da partida.

Atrás dos gols, também serão instaladas arquibancadas móveis – semelhante ao que ocorreu com o estádio durante a Copa do Mundo de 2014 –, mas essas serão retiradas pela NFL. A ideia é que tudo esteja de volta ao estágio inicial até o dia 11 de setembro. As arquibancadas superiores ficam próximas do escanteio e são os locais com o ingresso mais barato para a partida – a partir de R$ 285.

A ideia da liga é de que este seja apenas o primeiro jogo de muitos no País. Miami Dolphins e o New England Patriots, que possuem os direitos de exploração do marketing no Brasil, farão ações ao longo da próxima semana, tanto na Neo Química Arena quanto na NFL Experience, no Parque Villa Lobos.