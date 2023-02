NFL: Jogador do Philadelphia Eagles é acusado de estupro e sequestro

O jogador do Philadelphia Eagles, Josh Sills, foi indiciado nesta quarta-feira por estupro e sequestro e foi retirado efetivamente da disputa por uma vaga no elenco do Super Bowl contra o Kansas City Chiefs.

Sills, 25, foi imediatamente colocado na lista de ausentes da comissão da NFL após a acusação, o que significa que ele não pode jogar ou treinar com os Eagles até que a liga revise o caso.

O escritório do procurador-geral de Ohio disse em um comunicado que Sills havia sido indiciado por uma acusação de estupro e sequestro.

Josh Sills ergue companheiro Dillon Stoner durante jogo em 2020. Foto: Raymond Carlin III/ USA TODAY Sports

A declaração diz que as acusações decorrem de um incidente em dezembro de 2019, no qual Sills “se envolveu em atividade sexual não consensual e deteve a vítima contra sua vontade”.

Sills foi convocado para comparecer ao tribunal em 16 de fevereiro, quatro dias depois de os Eagles enfrentarem os Chiefs no Super Bowl no Arizona.

Enquanto isso, a NFL disse que Sills foi colocado na lista de suspensos que de fato impede os jogadores de serem relacionados para o jogo. “O assunto será revisado de acordo com a política de conduta pessoal da NFL”.

Não é certo que Sills entraria para o time do Super Bowl, já que ele fez apenas uma aparição pelo time nesta temporada contra o Arizona Cardinals. Depois, ele ficou fora das vitórias pós-temporada dos Eagles sobre o NY Giants e o San Francisco 49ers.