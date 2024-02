Super Bowl: veja roteiro de lugares em São Paulo para ver Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers

A contagem regressiva para o Super Bowl LVIII já começou. A grande final da atual temporada da NFL acontece neste domingo, dia 11, no Allegiant Stadium, em Nevada, pela primeira vez na história. Os fãs ao redor do mundo já separaram suas camisetas de Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, além de reservar lugares estratégicos para acompanhar a decisiva partida. No Brasil, um dos países que mais assistem ao futebol americano fora dos Estados Unidos, não será diferente.

A principal referência para o fã da bola oval no domingo será a 2ª edição do NFL in Brasa, realizado em São Paulo nos dias 9, 10 e 11 deste mês. A edição inaugural deu tão certo que, desta vez, o evento promete ser ainda maior. É bem certo que a principal atração é o Super Bowl no domingo. Mas, para quem quiser aquecer os motores para a decisão, a sexta-feira e o sábado também oferecem experiências completas no futebol americano. No sábado, por exemplo, a grande atração é a banda CPM 22. No mesmo dia, mais cedo, os fãs de futebol americano terão um encontro com Nat Moore e Mark Duper, lendários jogadores do Miami Dolphins. Para quem quer ter a sensação de como é jogar, o evento terá estações da modalidade, onde poderá ser feitos arremessos da bola oval como fazem os quarterbacks, chutes de field goal como fazem os kickers e recepções como fazem os wide receivers.

NFL na Brasa oferece uma experiência completa ao fã de futebol americano. Foto: Divulgação/Effect Sport

Outra forma de entrar no clima da festa é através da culinária, que promete agradar a todos os gostos. O churrasco seguirá a tradição americana de tailgate, ou seja, verdadeiros banquetes servidos no porta-mala de veículos, assim como fazem os torcedores que acompanham os jogos da NFL in loco.

O NFL in Brasa ocorre na ARCA, na Vila Leopoldina. Os ingressos para os três dias de evento estão disponibilizados no site oficial. Os valores variam desde R$ 45 a meia entrada solidária (deve levar 1kg de alimento) até R$ 473,55 o passe livre no domingo.

O Estadão entrou em contato com a organização do evento e a expectativa é que dobre a presença de público comparada com a edição de 2023. Na ocasião, com apenas dois dias de evento, foram recebidos 7 mil torcedores. Foi o maior evento de NFL do mundo fora dos Estados Unidos. Segundo levantamento da própria liga, o Brasil tem cerca de 38 milhões de fãs de futebol americano, sendo 8 milhões de torcedores apaixonados pelas franquias.

Curiosidade

Para efeitos de comparação, o Super Bowl é o segundo dia com maior consumo de comida dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Dia de Ação de Graças no país. Estima-se que 1,3 bilhão de asinhas de frango sejam consumidas no fim de semana da final. Em todo jogo importante da liga, os americanos se entregam nos estádios. São consumidos, por exemplo, 5,3 milhões de quilos de batata frita, 2 milhões de quilos de pretzels e 4 milhões de quilos de guacamole. A edição passada do Super Bowl foi a mais assistida da história, com audiência em cerca de 115 milhões de americanos.

Roteiro em São Paulo

Por ser um país com maior adesão ao futebol americano fora dos Estados Unidos, os estabelecimentos do Brasil já estão se preparando para o grande evento do domingo. Em São Paulo, diversos bares e restaurantes já se programaram para receber os fãs, que além de assistir a um bom jogo do esporte que amam, querem também ter uma experiência completa com a modalidade.

O St. Paul’s Pub, na rua Fradique Coutinho, na Vila Madalena, é um dos principais pontos de encontro para o Super Bowl. Não é de hoje que o estabelecimento é referência para o fã da bola oval. Lá, o Miami Dolphins BR realizou uma Watch Party em janeiro, em que recebeu 340 pessoas. O evento foi tão significativo que teve divulgação e cobertura da NFL Brasil, da ESPN e da RedeTV!. Um mestre de cerimônias organizou as atividades e integrantes dos Dolphins distribuíram diversos brindes (copos, camisetas, pulseiras, bolas), além de um totem para tirar fotos com os jogadores do time.

St Paul's Pub recebeu evento exclusivo do Miami Dolphins em janeiro deste ano. Foto: Divulgação/St Paul's Pub

A casa surgiu em novembro de 2017, em um espaço que já funcionava como bar de rock há mais de uma década. A principal mudança com o novo conceito foi realmente trazer os esportes para se aliar ao rock’n’roll que já acontecia todas as noites. Em janeiro de 2018, foram organizados eventos dedicados à transmissão dos playoffs da NFL com uma resposta positiva do público de São Paulo, “que estava carente por um espaço que fosse bem dedicado aos fãs do esporte”, contou ao Estadão Caio Faria Lima, um dos sócios do pub.

No St. Paul’s, as transmissões dos principais jogos, como é o caso do Super Bowl, tem dedicação nos telões, TVs e a narração nas caixas de som. O bar fica com clima típico de estádio. O local tem conseguido trazer torcidas e páginas oficiais no Brasil de vários times, como o Eagles Brasil, 49ers Booster Club Brasil, Chiefs Brasil, Miami Dolphins Brasil, Ravens Flock Brasil, Packers Brasil, Cheeseheads Brasil, entre outros.

St Paul's Pub recebeu evento exclusivo do Miami Dolphins em janeiro deste ano. Foto: Divulgação/St Paul's Pub

"Nestes eventos, nosso foco é 100% no fã do esporte, no torcedor apaixonado. E poucos torcedores no mundo são mais apaixonados do que o brasileiro (não importa o esporte)", afirmou Caio. "Hoje, somos uma referência bem legal para a transmissão de esportes americanos e pedem para a gente abrir bares como o nosso em outras regiões do país com frequência nas redes sociais." Por ser um estabelecimento temático, o cardápio não poderia ser outro. Em dias de NFL, a Monstar Wings (asas de frango frito) e o Philly Philly (tradicional Philly Cheesesteak, lanche composto por queijo e tiras de bife) são os que mais têm saída. "Desde antes de comprarmos o bar, meu sócio e eu falávamos de ter um Philly Cheesesteak em um bar se comprássemos um. Um lanche muito tradicional na Philadelphia, uma delícia, mas que a gente não vê com frequência no Brasil, declarou o empreendedor.

“O feedback também é sempre muito positivo. Como meu sócio e eu somos músicos e muito fãs do esporte, montamos a casa de acordo com o que nós achamos que a galera gostaria, tanto em termos musicais (equipamento de primeira no palco, acústica excelente e som gostoso) quanto para assistir esportes”, revelou Caio.

Segundo ele, esportes mais distantes do Brasil têm maior chance de atrair o público. “Já fizemos eventos sensacionais de final da Champions, Copa do Mundo, Mundial Interclubes… mas não conseguimos engrenar com Libertadores, Nacional, Copa do Brasil, Estaduais.”

“Vejo algumas diferenças. Acho que a camaradagem das pessoas que gostam de esportes americanos ou de futebol internacional funciona como se todos fossem um só. Não há rivalização ou raiva entre as torcidas pois todos se sentem ‘no mesmo barco’ de gostar de algo tão específico no Brasil”, finalizou o empresário.

Evento dos Dolphins no St Paul's Pub teve cobertura midiática. Foto: Divulgação/St Paul's Pub