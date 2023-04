NFL suspende cinco jogadores por violar política de jogos de azar nos EUA

A NFL suspendeu cinco jogadores nesta sexta-feira por violações da política de jogos de azar da liga. Três atletas foram suspensos indefinidamente, enquanto outros dois acabaram levando um gancho de seis partidas por apostar em jogos não pertencentes à NFL.

O wide receiver Quintez Cephus e o safety Calvin J. Moore, ambos do Detroit Lions, e o ala defensivo Shaka Toney, do Washington Commanders, estão afastados por toda a temporada de 2023. Os três poderão solicitar a reintegração posteriormente.

Os wide Receivers do Lions, Stanely Berryhill e Jameson Williams também foram alvos de sanções. Os dois foram suspensos por seis partidas cada um, embora possam participar de todas as atividades da entressafra e da pré-temporada.

Shaka Toney é um dos jogadores de futebol americano punidos pela NFL. Foto: Adam Hunger/ AP

Até agora, a NFL informa que uma revisão da liga não apontou nenhuma evidência indicando que qualquer informação privilegiada tenha sido usada, ou que qualquer jogo tenha sido comprometido de alguma forma.

Recentemente, o wide receiver Calvin Ridley levou um gancho por toda a temporada de 2022 por apostar em jogos da NFL. Posteriormente, ele foi negociado para Jacksonville e acabou reintegrado. Outro caso registrado aconteceu em 2019. Josh Shaw, cornerback do Arizona Cardinals, foi suspenso. Desde então, ele não atuou mais na liga.

Em função do escândalo, Cephus e Moore foram dispensados do Detroit Lions. Para Brad Holmes, vice-presidente executivo e gerente geral da franquia, os dois “exibiram tomadas de decisão que não são consistentes com nossos valores organizacionais e violam as regras da liga.”

Continua após a publicidade

Com o aumento das movimentações das apostas nos EUA, alguns times profissionais têm apostas esportivas em seus estádios - como o Washington Nationals (MLB) e o Phoenix Suns (NBA), bem como o Washington Capitals da NHL. Outros, como o Arizona Cardinals, têm apostas esportivas no terreno do estádio e muitos torcedores apostam em seus telefones enquanto assistem aos jogos. Os anúncios de apostas esportivas também permeiam os intervalos durante os jogos da NFL.

A NFL, junto com outras ligas profissionais, formou esta semana a Coalition for Responsible Sports Betting Advertising, um grupo descrito como uma aliança voluntária para controlar como os consumidores veem a publicidade e controlar a publicidade “excessiva”.