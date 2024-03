NFL: torcedores do Kansas City Chiefs vão precisar amputar dedos após frio extremo em jogo

Em um dia congelante de janeiro, o Kansas City Chiefs venceu o Miami Dolphins por 26 a 7, no Arrowhead Stadium, com uma temperatura de -20° C e sensação térmica de -31° C. A ocasião ficou conhecida como o quarto jogo mais frio da história da National Football League (NFL), tão frio, que até o bigode do técnico congelou. Quem saiu prejudicado foram os torcedores que não usaram luvas e se expuseram à baixa temperatura a ponto de congelarem e necrosarem o tecido dos dedos.

Torcedores do Kansas City Chiefs devem precisar amputar os dedos após frio extremo Foto: Reprodução TV/fox4kc

Cerca de 70% das pessoas que sofreram queimaduras naquele dia em Kansas City e que foram em busca de atendimentos pelo Grossman Brun Center, unidade de queimaduras do Research Medical Center, foram orientados ao procedimento de amputação. A maioria deles são torcedores dos Chiefs. Inclusive, um dos fãs teve os dedos congelados após tirar uma luva por 30 minutos para tentar montar uma barraca. Os outros 30% são casos menos extremos que podem realizar tratamento com oxigenoterapia hiperbárica. Mesmo assim, os médicos afirmam que eles podem ter sequelas como sensibilidade e dor para o resto da vida. Para eles, é importante educar os torcedores para que eles se protejam do frio e situações como essa não se repitam.

Na época, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre a possibilidade de frio rigoroso em Kansas e ainda ressaltou que poderia haver congelamento da pele de forma rápida.