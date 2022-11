No Allianz Parque, Palmeiras joga para confirmar 11º título nacional e coroar campanha irretocável

Publicidade

Depois de ter a festa adiada há uma semana, o Palmeiras pode coroar a sua campanha praticamente irretocável no Brasileirão com o hendecacampeonato nesta quarta-feira. Às 21h30, o time de Abel Ferreira recebe o Fortaleza no Allianz Parque e pode ser campeão em campo ou até antes mesmo de o jogo começar.

O Inter joga às 16h, diante do América-MG, em Belo Horizonte. Caso perca ou empate com o rival mineiro, o Palmeiras vai festejar o título três horas e meia antes de entrar em campo. As duas partidas seriam no mesmo horário, mas a CBF postergou o duelo do líder do torneio a pedido da Globo, detentora dos direitos do campeonato.

Se o Inter vencer, basta ao Palmeiras derrotar o Fortaleza para comemorar a conquista ao lado de sua torcida. A taça, mesmo caso o desfecho seja positivo ao líder, não será erguida já nesta quarta. Confirmado o favoritismo palmeirense, o troféu só será entregue na penúltima rodada, diante do América-MG, dia 9, às 21h30.

O Palmeiras joga para confirmar com três rodadas de antecedência o título que premia uma jornada consistente, eficiente e de brilho em muitos momentos. Líder desde a décima rodada, o time ostenta mais vitórias (21), menos derrotas (duas), melhor saldo de gols (37), melhor ataque (59 gols) e melhor defesa do Brasileirão (22 gols sofridos). São 74 pontos somados, dez de vantagem para o vice-líder Inter.

“Vai ser um jogo difícil e pegado. Já encontramos dificuldades contra eles em outras ocasiões, então é respeito máximo, mas, dentro de nossa casa e pelo o que vale o jogo, a gente tem de se empenhar para buscar o resultado positivo”, afirmou o lateral Marcos Rocha, dando dimensão do quão difícil tem sido enfrentar o Fortaleza, que ganhou os dois duelos no Brasileirão do ano passado. No primeiro turno deste ano, empataram sem gols no Castelão.

Endrick deve ser título em possível jogo do título do Palmeiras Foto: Rodolfo Buhrer

Além do troféu, o Palmeiras mira quebrar um recorde do clube no Brasileirão. Com 74 pontos no torneio, a equipe busca superar os 80 registrados em 2016 e 2018, anos em que conquistou o torneio no formato de pontos corridos. Para isso, mais sete pontos serão necessários nas quatro partidas que restam para a equipe encerrar o ano.

Para o elenco, a iminência da conquista não provoca ansiedade. O grupo, elogiado pelo foco e concentração em momentos decisivos, não se deixa atrapalhar pelo nervosismo, garante Marcos Rocha.

“Nos preocupamos em melhorar as nossas deficiências e aprimorar as nossas qualidades. Conversando sempre com o Abel, ele nos pediu para não mudarmos nossa rotina dentro e fora do clube”, disse o experiente lateral.

Só há uma dúvida quanto a escalação: se Endrick começará ou não o jogo. A estrela cria da base decidiu a última partida em Curitiba ao entrar no intervalo e fazer dois gols no triunfo sobre o Athletico-PR por 3 a 1. Se Abel lançar mão do garoto desde o início, Mayke, que tem feito função de ala, volta para o banco.

O Fortaleza faz uma impressionante trajetória de recuperação no Brasileirão. Depois de um início ruim, deslanchou e já tem a terceira melhor campanha do segundo turno. No geral, está na nona colocação, com 49 pontos.

O time do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda está garantindo matematicamente na sul-americana. A ideia é conseguir uma vaga na fase prévia da Libertadores. “Vai ser difícil, mas temos possibilidades”, avisou o técnico.

PALMEIRAS X FORTALEZA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Moisés, Thiago Galhardo e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (Fifa).

Horário: 21h30.

Local: Allianz Parque.

TV: Globo, Premiere, SporTV.