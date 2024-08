Olimpíadas 2024: entenda a nova polêmica sobre a qualidade da água do rio Sena

A polêmica envolvendo a qualidade da água do rio Sena ganhou um novo capítulo. O treinamento de revezamento do triatlo marcado para esse sábado, 3, foi cancelado pela organização das Olimpíadas de Paris.

O triatlo individual - masculino e feminino - aconteceu na última quarta-feira, 31, depois de testes de qualidade aprovarem a água do rio Sena. A decisão gerou polêmica.

Qualidade da água do rio Sena continua dando o que falar durante as Olimpíadas Foto: Vadim Ghirda/AP

PUBLICIDADE A prova masculina, porém, estava inicialmente marcada para terça, 30, mas foi adiada por causa da qualidade da água do rio Sena, assim como os treinamentos. De acordo com a organização dos Jogos, a “queda na qualidade da água” aconteceu “dadas as fortes chuvas das últimas duas noites, particularmente intensas em Paris” e por isso os treinos de revezamento do triatlo foi cancelado.

Sem a disputa da natação, os atletas que vão participar da prova marcada para segunda-feira, 5, realizarão apenas os treinos de corrida e bicicleta.

Investimento pesado

A natação no Sena foi proibida há mais de um século, em grande parte devido à má qualidade da água. Os organizadores investiram 1,4 mil milhões de euros (1,5 mil milhões de dólares) para preparar o rio antes dos Jogos Olímpicos. A ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris chegaram a nadar no rio para comemorar as condições de nado antes da Olimpíada.

Testes diários de qualidade da água no início de junho indicaram níveis inseguros da bactéria E. coli, seguidos por melhorias recentes. Algumas das medidas implementadas para tentar melhorar a qualidade da água incluem a construção de uma bacia gigante para captar o excesso de água da chuva, a renovação da infraestrutura de esgoto e a modernização das estações de tratamento de água.