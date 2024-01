O que Dorival Júnior tem de responder em sua apresentação na seleção brasileira

Quando sentar na cadeira nesta quinta-feira, às 15h, na sede da CBF, no Rio, para ser apresentado como o novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior terá de responder a uma série de questões. Nome que num passado recente raramente era especulado para comandar o Brasil, o treinador de 61 anos vai suceder Fernando Diniz em um dos piores momentos da história da equipe nacional e, como fez no São Paulo, caberá a ele promover mudanças importantes no elenco.

Há mais de 20 anos sem um título mundial, a seleção acumulou resultados ruins com Fernando Diniz, e a CBF viveu dias intranquilos, com uma crise institucional e política que foi arrefecida só há poucos dias, a partir da recondução de Ednaldo Rodrigues à presidência.

Tricampeão da Copa do Brasil, Dorival assume o comando da seleção mais vitoriosa do mundo com a missão, entre outras tarefas, de resgatar a confiança do grupo. Terá, em sua apresentação, de responder como fará isso, além de dizer se fará uma profunda reformulação no elenco, se fará testes no plantel e como será seu relacionamento com Neymar, o grande astro dessa geração.

“Uma convocação impossível de negar”, disse Dorival, que chegou à seleção graças aos seus últimos bons trabalhos à frente de Flamengo e São Paulo. “Uma honra e um sonho defender nossa Seleção, nosso país e nossa torcida. Que seja o início de uma linda história”, espera o paulista de 61 anos, que vive o auge em sua carreira de duas décadas.

O que pensa sobre Neymar, antigo desafeto?

Dorival Júnior já teve problemas no passado com Neymar e vai revê-lo 14 depois de ser demitido do Santos graças a uma controvérsia envolvendo o jogador, então com 18 anos, motivada por uma cobrança de pênalti. O técnico, na ocasião, não perdoou a audácia de Neymar ao atirar isotônico na sua direção durante discussão nos vestiários.

Eles seguiram caminhos separados e, apesar de acompanhar o jogador de longe, o treinador reconhece em entrevista ao Estadão, no ano passado, que era maior sua expectativa em relação ao atacante - ainda que tenho o elogiado.

“Ele (Neymar) poderia, talvez, ter alcançado ainda mais. É um jogador que se tivesse um pouco mais de tranquilidade e um desenvolvimento um pouco diferenciado ao longo da sua carreira, talvez pudesse ter encontrado ainda melhores resultados”, afirmou o novo técnico do Brasil.

Dorival foi demitido do Santos após polêmica com Neymar, a quem reencontrará Foto: Robson Fernandjes/ AE

Quando o talento do camisa 10 da seleção e do Al-Hilal está em discussão, não há ressalvas. Por isso, assim que se recuperar da grave lesão no joelho, Neymar deve ser convocado por Dorival. “É um jogador de altíssimo nível, diferenciado, um jogador como poucos no mundo”, avalia o profissional.

Vai manter a base de Diniz?

Fernando Diniz foi dispensado quando começava a reformular o elenco da seleção. Na terceira e última convocação, o técnico resolveu fazer mudanças e trazer novidades à criticada e combalida seleção. A principal delas foi a presença de Endrick, jovem fenômeno do Palmeiras que foi o personagem central do 12º título brasileiro do time alviverde. Fica a pergunta: Dorival vai dar continuidade à renovação do grupo? Fará testes com jovens ou vai aposta mais em jogadores experientes?

Vai prejudicar clubes ou a seleção na Copa América?

Como Tite e outros antecessores, Dorival provavelmente terá suas escolhas criticas, especialmente quando desfalcar times do futebol brasileiro. No ano passado, o Brasileirão parou nas Datas Fifa, mas, em 2024, a competição mais importante do País não será paralisada durante a disputa da Copa América. A convocação do treinador pode desfalcar os clubes brasileiros por até nove rodadas, a depender do desempenho da seleção no torneio, que será disputado nos Estados Unidos. Dorival, portanto, terá de pensar nisso na hora de elaborar a lista Como comparação, a última relação de Diniz teve seis atletas que atuam no futebol nacional.

Bom trabalho no São Paulo levou Dorival à seleção brasileira Foto: Felipe Rau/ Estadão

Haverá respaldo político?

A decisão que reconduziu Ednaldo ao cargo máximo da CBF não é definitiva. O plenário do STF ainda vai avaliar o caso. Portanto, não é certo que o presidente seja mantido na presidência. E, mesmo que fique por decisão do STF, uma assembleia geral da CBF pode destituí-lo. O futuro do dirigente é incerto e, por consequência, de Dorival também pode ser. Haverá respaldo ao seu trabalho caso outro cartola assuma o comando da entidade? Dorival pode ser perguntado sobre o assunto.

Terá autonomia para decidir o coordenador?

O Brasil tem um novo comandante, mas continua sem um coordenador de seleções. O cargo está vago desde que Juninho Paulista foi demitido. Filipe Luís era o preferido de Ednaldo Rodrigues, mas o ex-jogador tem o desejo de ser técnico, tanto que está concluindo os cursos para tirar as licenças necessárias. Dessa maneira, Dorival começa seu trabalho sem saber quem fará a interlocução entre ele e o comando da CBF. Resta a dúvida se Ednaldo dará autonomia para o treinador opinar nesse processo.