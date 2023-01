Oi, ‘Sumida’! Conheça o reforço do Flamengo para sua equipe de natação juvenil

O Flamengo anunciou nesta semana reforços para a sua equipe do time juvenil de natação, mas o que chamou a atenção foi o sobrenome de uma das atletas. Rafaela Sumida, medalhista de bronze no Campeonato Mundial Júnior de Lima, no Peru, e maior pontuadora do Brasileiro Juvenil virou alvo de brincadeiras dos torcedores nas redes sociais.

“E como acharam?”, disse um torcedor na postagem oficial do clube nas redes sociais. “Mas ela já chegou ou ainda tá sumida?”, afirmou outro. Apesar das brincadeiras, alguns torcedores criticaram o marketing do Flamengo, que não utilizou do sobrenome para anunciar a atleta.

Rafaela Sumida é o novo reforço da equipe de natação Flamengo/Escola de Negócios e Seguros Foto: Divulgação/Flamengo

“Rafaela Sumida, medalhista de bronze no Campeonato Mundial Júnior e maior pontuadora do Brasileiro Juvenil, é a nova nadadora do Mais Querido. Seja bem-vinda, querida!”, afirma a postagem nas redes. Natural de Marília, cidade do interior de São Paulo, Rafaela tem 15 anos, é especialista nos 200m livre e teve passagem na equipe de natação do Corinthians. Ela contou sobre as expectativas de integrar a equipe juvenil do clube.

“Estou muito feliz de entrar para o Time Flamengo. Vai ser uma oportunidade muito boa para mim, estar com meus colegas de equipe, com a comissão técnica, como todo mundo e cheio de medalhistas mundiais. Estou muito feliz de estar aqui e espero que essa jornada seja tão boa quanto está começando”, afirmou Rafa.

“A Rafa Sumida é mais uma contratação emblemática da natação do Flamengo. Ela é uma promessa olímpica e vai crescer com a Touca Sagrada da Nação. Trabalhou com o Carlão, nosso ‘head coach’, no Corinthians e já existe enorme afinidade entre eles”, afirmou Guilherme Kroll, vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo. “Acredito que toda essa química rubro-negra gerará mais medalhas históricas para a nossa natação.”

Além dela, outros dois reforços também foram anunciados nesta semana. Gabrielle Assis, recordista brasileira no 200m Peito e atual campeã dos Jogos Sul-Americanos, e Luiza Lima, detentora de dois recordes brasileiros na última temporada. Vamos trabalhar muito para transformar esse sonho em realidade. Acredito que essas contratações vão trazer muitas medalhas e alegrias”, completou Kroll.