Olimpíada 2024: Calderano bate cubano em estreia no tênis de mesa; Bruna Takahashi também avança

Sexto colocado no ranking mundial e quarto cabeça de chave do torneio de tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o brasileiro Hugo Calderano não encontrou dificuldades para derrotar o cubano Andy Pereira (57º), neste domingo, por 4 sets a 0, parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/4, na Arena Paris Sul.

"Foi uma experiência muito boa. É claro que uma estreia em Olimpíada não é fácil. Por mais que eu saiba o que esperar, acho que cada edição dos Jogos Olímpicos tem sua diferença, muitas emoções. Mas acho que consegui fazer um bom jogo e estou bem feliz com minha estreia", avaliou Calderano, que derrotou o cubano nos quatro confrontos que fizeram, incluindo a estreia no Rio-2016. "Consegui vencer por 4 a 0 um adversário que não é fácil. Já jogamos algumas vezes, inclusive na final dos Jogos Pan-Americanos do ano passado e no Rio-2016. Então, conhecia bem o jogo dele", disse o brasileiro de 28 anos, que na segunda fase vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Álvaro Robles, 34º colocado no ranking, e o austríaco Daniel Habesohn (65º), marcada para segunda-feira. Calderano está invicto contra os dois mesa-tenistas.

Calderano bate cubano em estreia no tênis de mesa na Olimpíada. Foto: Gaspar Nobrega/COB

Também neste domingo, Bruna Takahashi bateu a nigeriana Offiong Edem por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/4, 13/11 e 12/10, e conquistou sua primeira vitória em Jogos Olímpicos. Nesta segunda, a brasileira retorna à arena para enfrentar a norte-americana Lily Zhang. A irmã de Bruna, Giulia, estreou nos Jogos contra a chinesa Sun Yingsha, número 1 do mundo, perdeu por 4 a 0 e foi eliminada. Vitor Ishiy inicia a disputa, nesta segunda, contra o australiano Nicholas Lum.

Laura Pigossi leva a virada e rúgbi perde

No tênis, a brasileira Laura Pigossi foi eliminada do torneio de simples pela ucraniana Dayana Yastremska por 2 sets a 1. Diferentemente de Bia Haddad, que derrotou Varvara Gracheva por 2 sets a 1 e avançou, Pigossi começou bem e fechou a primeira parcial em 6/3. Favorita, Yastremska se recuperou e venceu o segundo set por 7/5, levando a disputa para o terceira set, no qual virou o placar com 6 a 0.

No rúgbi, a seleção feminina enfrentou França e Estados Unidos, neste domingo, e saiu derrotada de campo nos dois confrontos, o que deixou a equipe em situação difícil no torneio. Os reveses diante das francesas, por 26 a 0, e para as norte-americanas, por 24 a 5, deixaram o Brasil na terceira posição do Grupo C. A equipe definirá seu futuro nos Jogos de Paris nesta segunda, contra o Japão, lanterna da chave.

Em sua estreia em Paris, no badminton, Ygor Coelho saiu derrotado por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19) pelo quinto colocado do ranking mundial, o japonês Kodai Naraoka, neste domingo, na Arena Porte de La Chapelle. Ele buscará a recuperação na terça-feira, contra o sul-coreano Jeon Hyuk-jin.