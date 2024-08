Olimpíadas: equipe de judô do Brasil passa na repescagem e vai disputar medalha de bronze

A repescagem foi aberta por Ketleyn Quadros, que aproveitou a vantagem do peso contra a Marica Perisic, na categoria até 70kg. A brasileira aplicou um waza-ari com um minuto de luta e finalizou com ippon 40 segundos depois.

Na sequência, Rafael Macedo encarou Nemanja Majdov, no até 90kg. O sérvio tomou uma punição logo no começo da luta. O brasileiro, porém, não queria apenas contar com o tempo e buscou intensamente o ataque. Com resistência, Majdov conseguiu levar a luta para o golden score, mas levou outras duas punições, o que garantiu mais um ponto para o Brasil.