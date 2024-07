Olimpíadas 2024: Mafê cai na semi dos 200m livre da natação e não esconde decepção

Depois de iniciar o dia com 1min56s65 e terminar as eliminatórias com o oitavo tempo, a brasileira voltou à piscina para tentar repetir a marca e se garantir entre as oito nadadoras que disputarão o pódio nesta segunda-feira.

A brasileira - sétima colocada na final dos 400m livre, no sábado - terminou na quinta colocação de sua semifinal, com 1min56s89, 24 décimos mais baixo, e acabou fora da decisão com o 11º tempo no geral. Não foi à decisão, mas garantiu a melhor marca brasileira da história na prova.