Olimpíadas 2024: atleta brasileiro reclama de gastar R$ 12 mil em ingressos: ‘Ridículo’

O atleta Almir Júnior não está feliz com os valores do ingresso das Olimpíadas de Paris 2024. Na tarde deste sábado, dia 27 de julho, o representante do Brasil no salto tripo reclamou do preço das entradas para o torneio em seu X, o antigo Twitter, e lamentou que competidores olímpicos não tenham direito a ingressos para seus familiares.

“Chega a ser ridículo isso, vou ter que gastar mais de 12 mil reais por dois ingressos nos dois dias que vou competir nas Olimpíadas”, publicou Almir. “Além de tudo, tenho direito a comprar esses ingressos com ‘desconto’”, ironizou o atleta. “Vou ter que pagar mais de 4 mil reais por um ingresso.”

Estreante em Tóquio, Almir Júnior chega em Paris para sua segunda Olimpíada Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em seu perfil na rede social, o esportista publicou uma imagem que mostra os valores das entradas. A “Categoria A” de ingressos custa € 690 (cerca de R$ 4.233) e a “Categoria B”, € 385 (cerca de RS$ 2.362).

Todo mundo sabe a importância da família neste momento e isso está muito longe da realidade brasileira", continuou o desabafo. "E se tiver ingresso mais barato, vai ser lá do outro lado do estádio. Eu quero minha mulher do meu lado nesse momento. Obrigado COI por essa palhaçada". Duas horas depois da postagem, Almir retornou ao seu perfil e afirmou que a questão dos ingressos "não era culpa do Time Brasil". "Não estou aqui para julgar se é certo ou errado a compra dos ingressos por parte deles, mas acredito que eles precisem olhar mais para essa questão dos atletas".

Ele, no entanto, relembrou que são poucos os atletas que conseguem arcar com as despesas dos ingressos para ter a família ao lado durante os Jogos Olímpicos. “Como já disse, os ingressos não são culpa do Time Brasil. Mas eles são os únicos que podem interceder pelos atletas”.