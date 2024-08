Olimpíadas 2024: atleta eliminado por órgão genital recebe proposta de R$ 1,5 milhão de site pornô

Uma cena para lá de inusitada chamou a atenção do público das Olimpíadas de Paris 2024 durante as classificatórias do salto com vara masculino. Em seu último salto, o francês Anthony Ammirati acabou esbarrando no obstáculo e sendo dando adeus ao torneio.

Até aí, tudo bem. O inusitado, no entanto, ocorreu graças à parte do corpo do atleta que o eliminou da prova: seu órgão genital. O esportista até conseguiu passar com o tronco pela barra, mas acabou esbarrando no objeto e falhando em sua tentativa.

A cena viralizou nas redes sociais e se tornou tema de discussão em todo o planeta, incluindo na CamSoda, plataforma de lives e vídeos pornográficos. A empresa, então, ofereceu US$ 250 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) ao atleta para que ele participasse de uma de suas produções.

O francês Anthony Ammirati foi eliminado no salto com vara masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. Foto: Bernat Armangue/AP

PUBLICIDADE “Se dependesse de mim, eu te premiaria pelo que todos viram, seu talento abaixo da cintura”, afirmou Daryn Parker, vice-presidente da companhia, em carta endereçada ao francês e publicada na internet. “Como amante de atividades ‘virilhocêntricas’, adoraria lhe oferecer US$ 250 mil em troca de um show de webcam de 60 minutos, no qual você exibe seus dotes, sem a trave, é claro”.

O atleta não se manifestou sobre a proposta, mas se lamentou pela eliminação nos Jogos Olímpicos. Em comunicado conjunto da federação de atletismo da França, Ammirati classificou o ocorrido como “uma grande decepção”. “O que faltou foi um pouco de treinamento para aperfeiçoar os detalhes do salto”, finalizou o esportista.