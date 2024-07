Olimpíadas 2024: Cerimônia de Abertura tem temporal, barcos no Sena e Céline Dion

Está oficialmente iniciada a Olimpíada de Paris 2024. Nesta sexta-feira (26), a Cerimônia de Abertura nas margens do rio Sena atraiu os olhares do mundo e deu início aos Jogos, com a pira olímpica sendo acesa por Teddy Riner (tricampeão olímpico no judô) e Marie-José Perec (3 medalhas de ouro olímpicas no atletismo) e sendo sucedida por uma performance incrível de Céline Dion.

Pela primeira vez realizada fora de um estádio, a cerimônia em Paris inovou, com as delegações percorrendo o Sena e sendo realizada toda a céu aberto. Porém, o plano acabou sendo afetado, apesar da empolgação do público e eventos que atraíram os olhos do mundo inteiro.

PUBLICIDADE Isso porque a chuva que atingiu Paris nesta sexta-feira prejudicou algumas das apresentações, obrigando também os atletas a usarem capas de chuva, bem como a imprensa e autoridades presentes, e deixou o final da cerimônia esvaziada. O Brasil foi um dos países que desembarcou e logo mandou seus atletas para a Vila Olímpica, para não serem prejudicados pela chuva às vésperas das competições.

A cerimônia

A cerimônia começou com vídeo exibido em telão que valorizava o ineditismo de uma cerimônia feita fora de um estádio olímpico. O ex-jogador Zinédine Zidane foi a grande estrela da peça. Após a apresentação do presidente francês, Emanuel Macron, e do presidente do COI, Thomas Bach, uma “explosão” com as cores da bandeira da França deu início aos eventos ao vivo da cerimônia.

Rio Sena durante a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas com as cores da França Foto: Matthias Schrader/AP

Nas varandas dos prédios vizinhos ao rio Sena, pessoas se aglomeravam para acompanhar a cerimônia.

No Sena, foi montada uma espécie de fonte que fazia um desenho com água seguindo o ritmo da música.

Publicidade

A composição das delegações nos barcos tirou em partes o protagonismo dos porta-bandeiras. O desfile das delegações foi interrompido para a primeira performance artística, com Lady Gaga, que cantou em francês em um palco montado à margem do Sena.

Lady Gaga se apresenta na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas Foto: Aris Messinis/ARIS MESSINIS

Na volta, o Brasil reabriu os desfiles, com Isaquias Queiroz e Rachel Kochhann erguendo a bandeira do País à frente da embarcação que contava com a delegação nas margens do Sena.

Delegação brasileira na abertura das Olimpíadas de Paris Foto: Patricia De Melo Moreira/PATRICIA DE MELO MOREIRA

A delegação brasileira foi uma das poucas a cruzar o rio Sena sem dividir a embarcação com outro país. O Brasil foi um dos mais festejados nas arquibancadas quando surgiu no telão montado no palco no Trocadéro.

Delegação do Brasil na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris 2024 Foto: Damien Meyer/DAMIEN MEYER

As atrações artísticas seguiram, com cantores icônicos da França como a banda Gojira e até um desfile de moda em uma ponte que passa por cima do Sena, mas um dos pontos que mais chamou atenção do público foi o “furto” da Mona Lisa feito pelos Minions, personagens da franquia “Meu Malvado Favorito”.

Um fator que já era previsto e apareceu na parte final da cerimônia foi a chuva. A precipitação foi forte e afetou a organização, que tinha exibições de skate programadas, mas por conta do tempo teve que fazer sem.

A chuva também fez a delegação do Brasil voltar para a Vila Olímpica. O COB tomou essa decisão para evitar que os atletas tivessem algum problema de saúde por serem expostos à chuva.

Torre Eiffel iluminada na abertura das Olimpíadas de Paris Foto: Abbie Parr/AP

Na parte final, o Trocadéro estava com menos atletas e pessoas do que era o planejado. E as autoridades francesas discursaram antes da pira olímpica ser acesa. Pouco antes disso, uma pequena gafe, com a bandeira olímpica sendo hasteada de ponta cabeça.

Publicidade

A chama ainda passou pelas mãos de lendas do esporte como Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Carl Lewis, Nadia Comaneci, Amelie Mauresmo e Tony Parker até chegar às mãos de Marie-José Perec e Teddy Riner, que acenderam a pira olímpica em um balão, invenção francesa.