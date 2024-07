Olimpíadas 2024: Diogo Soares avança à final da ginástica artística nos Jogos de Paris

Com séries mais simples do que as apresentadas no último Mundial, a fim de não correr riscos, o brasileiro fez 81,999 na somatória dos seis aparelhos na Arena Bercy, em Paris. Suas melhores pontuações foram no salto (14,200) e na barra fixa (14,133). Ele também anotou 13,933 nas barras paralelas, 13,600 no cavalo com alças, 13,100 no solo e 13,033 nas argolas.

“Reduzimos o nível de dificuldade da série para deixá-la mais limpa, para poder ganhar na matemática. A nota que conseguimos é algo que já estava na nossa meta. É um resultado mais confortável para ir à final”, disse Soares após sua participação.