Olimpíadas 2024: ginasta brasileira se lesiona, termina apresentação e sai carregada

As atletas já tinham feito a primeira apresentação, com o arco, e tinham tirado a quarta maior nota da fase classificatória. A boa apresentação gerou expectativas para a segunda série, com as fitas e os arcos. A lesão aconteceu enquanto Duda Arakaki, Deborah Medrado, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Victoria Borges passavam a série pela última vez, antes de entrar em quadra pela segunda vez para competir.

“Quando a gente desceu para a última quadra, faltando 10 minutos para entrar, ela sentiu uma dor muito forte da panturrilha, o médico desceu, deu toda a assistência. Ela não estava aguentando fazer muita coisa, ela foi muito guerreira”, afirmou Duda para a TV Globo.