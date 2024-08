Olimpíadas 2024: Guilherme Costa deixa disputa da maratona aquática após 4 voltas

Guilherme Costa, o Cachorrão, não completou a prova da maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta sexta-feira, 9. O atleta, que foi 5º nos 400m livre, na piscina, não tem a categoria entre suas especialidades, mas conseguiu a classificação por uma regra extraordinária do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ele decidiu abandonar após perder posições e avaliar que não chegaria junto do pelotão de frente.

PUBLICIDADE O Brasil tem como representante na modalidade, oficialmente, apenas Ana Marcela Cunha, campeã em Tóquio e 4º lugar em Paris. Quando um comitê olímpico não tem participante, o COI e a World Aquatics permitem que nadadores com índices nos 800m e 1.500m participem. Foi o caso de Guilherme Costa. Ele topou a participação muito mais como um desafio, já que sequer teve tempo de treino adequado. O nadador de 25 anos largou na 14ª posição e manteve-se até a metade da segunda volta (3,2km), com cerca de 15 segundos da liderança. Conforme a prova avançou, porém, Cachorrão perdeu ritmo. Ele abriu a terceira volta (4,2km) já em 18º.

Guilherme Costa estava na 22ª posição quando deixou a prova, seguido pelo irlandês Daniel Wiffen e o norte-americano Ivan Puskovitch. Foto: Vadim Ghirda/AP

Perdendo mais posições, Guilherme Costa havia percorrido cerca de 7,6 km, quase na metade da quarta volta, quando deixou a disputa. Ele era o 22º e tinha 3m26s1 em relação ao líder, o húngaro Kristof Rasovszky (prata em Tóquio). Cachorrão saiu do rio Sena após nadar por 1h16m28s5.

“Acho que o principal foi a correnteza, estava bem grande na volta. Ficou bem difícil de nadar. É uma prova nova para mim. Quis nadar, já que não tinha ninguém do Brasil. Mas foi uma prova que a gente não treinou nada. Focamos na piscina. Como a maratona era depois, não me atrapalhou em nada. Quis arriscar, tentei ficar o máximo possível no pelotão. Acabei perdendo no final da terceira volta e saí porque não ia dar para chegar no primeiro pelotão mais”, explicou o nadador à TV Globo.

Assim como na prova feminina, os homens tiveram que buscar a margem do rio, próximo de um muro, no momento em que nadavam contra a corrente. O brasileiro teve um pequeno machucado no braço ao pegar de raspão na parede.

Sobre a água, Costa achou “normal” as condições da água do Sena e relatou não sentir cheiro. Mas ressalvou: “Vamos ver depois, mas pelo menos hoje, achei tudo normal”.

“O foco era a piscina, nos 400m livre, acho que até Los Angeles-2028 vai melhorar bem. Saio feliz com meu resultado com o tempo, não com a colocação. É treinar e buscar a medalha no próximo ciclo. Ano que vem tem mundial. Quero vencer e chegar vem em Los Angeles. Não deixar passar nenhum mundial sem estar no pódio”, projetou o atleta.

Hungria coloca dois nadadores no pódio, com ouro de Kristof Rasovszky

Após terminar em segundo lugar na maratona aquática de Tóquio-2020, Rasovszky foi soberano em Paris. O atleta de 27 anos só não liderou a prova logo após a largada, no final da primeira volta e no meio da terceira. No restante, ele até foi seguido de perto por Oliver Klemet, mas não deu condições para ser ultrapassado e fechou a disputa com 1h50m52s7. O alemão ficou com a prata, 2s1 atrás do campeão.

Fechando o pódio veio mais um nadador da Hungria, David Betlehem. Ele disputou boa parte no meio do pelotão de frente, entre a nona e sexta posição, mas conseguiu um sprint na quinta volta e conquistou o bronze com tempo de 1h51m09s0.

O até então campeão olímpico, Florian Wellbrock, da Alemanha, ficou em oitavo, 1m01s7 atrás do líder. Dos 31 atletas, seis não completaram a prova, incluindo Cachorrão.