Olimpíadas 2024: Isaquias Queiroz garante vaga na semifinal: ‘A gente gosta de ganhar’

Multimedalhista olímpico, o canoísta Isaquias Queiroz se classificou para as semifinais do C1 (canoa individual) 1000m da canoagem de velocidade nesta quarta-feira nos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro terminou a segunda bateria da prova na segunda colocação.

“Tive uma boa saída. O objetivo era ficar entre os dois primeiros, fui segurando, segurando. Semifinal e final são outras provas”, afirmou o canoísta à TV Globo. “A gente gosta de ganhar. Semifinal tudo pode acontecer, mas hoje o objetivo era ficar entre os dois primeiros”, completou.

Isaquias Queiroz se classifica para a semifinal do C1 1000m. Foto: Lindsey Wasson/AP

O brasileiro marcou 3min53s94, atrás do checo Martin Fuksa, que terminou com 3min50s39. Os dois primeiros de cada uma das cinco baterias avançaram. Os demais foram para as quartas de final que acontecem nesta quarta, às 9h40.

A C1 1000m foi a prova na qual Isaquias conquistou o título olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, com Fuksa em quinto lugar. O brasileiro também foi prata na Olimpíada do Rio-2016 no C1 100m. As semifinais acontecem na sexta-feira, às 6h30 (de Brasília). Se mão tivesse ficado entre os dois primeiros, Isaquias repetiria o que aconteceu na C2 (canoa dupla) 500m, na qual competiu Jacky Godmann. Eles terminaram a eliminatória na terceira posição e tiveram que voltar à água no mesmo dia para garantir vaga na semifinal, que acontece na quinta-feira, às 6h20 (de Brasília).

Outro brasileiro no C1 1000m foi Matheus Santos, que terminou na terceira posição na quarta bateria, com 3min52s60, e terá que disputar as quartas de final para tentar avançar na competição.