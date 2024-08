Olimpíadas: atleta do Butão é aplaudida pelo público ao terminar maratona em último; assista

Nascida em Trashigang, no Oeste do Butão, Lhamo foi a única mulher do país a participar da Olimpíada de Paris. Desde o começo deste ano, ela tem treinado na capital Thimphu, com apoio da Federação Amadora de Atletismo do Butão (BAAF, na sigla em inglês).

A avaliação da BAAF era de que Lhamo era uma corredora consistente. Antes da Olimpíada, a preocupação era como ela se sairia em uma corrida plana, já que esse não é o cenário das provas realizadas no Butão. “Sempre foi um dos meus sonhos, competir neste nível. Eu nunca esperei que um dia teria essa oportunidade, mas estou muito grata por ter a chance de representar Butão”, falou ao jornal alemão Deutsche Welle em julho.