Brasil iguala Pequim e Londres, mas recorde de ouro e medalhas fica improvável veja onde pode ganhar

Depois de chegar em Paris mirando o recorde de medalhas em uma Olimpíada, o Brasil ‘corre contra o tempo’ e tenta evitar que 2024 marque o pior ciclo olímpico do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em 20 anos, desde Atenas-2004. Com 15 medalhas conquistadas até aqui – além da 16ª e 17ª, que virão após as decisões do futebol feminino e do vôlei de praia –, a delegação tenta se igualar ao desempenho obtido em Pequim-2008 e Londres-2012 (17 medalhas cada). A vitória de Netinho, no taekwondo, aproximou o Brasil da marca.

Neste século, Atenas-2004 registrou o menor número de pódios do Brasil. Foram 10 medalhas (cinco de ouro, dois de prata e três de bronze); desde então, o País vive uma crescente, que pode se encerrar em Paris. Para igualar o recorde, obtido em Tóquio-2020, o Brasil está a quatro medalhas – já contabilizando os pódios no futebol feminino e vôlei de praia, que restam saber a 'cor' da conquista. A marca de 21 medalhas não deve ser superada, em função dos poucos dias que faltam até a cerimônia de encerramento e as modalidades que o Brasil ainda disputará e possui chances reais de pódio. Quando chegou à segunda semana de Jogos, o COB estava no mesmo ritmo de conquistas de Tóquio-2020, mas perdeu fôlego após quedas no vôlei e vôlei de praia masculinos, além de outras modalidades individuais, como a maratona aquática, com Ana Marcela Cunha, e o tênis de mesa, com Hugo Calderano.

Ginástica Artística garantiu quatro medalhas para o Brasil nos Jogos de Paris. Foto: Thibaud Moritz/AFP

Além disso, o Brasil só conquistou duas medalhas de ouro até aqui, com Rebeca Andrade (solo da ginástica artística) e Beatriz Souza (judô); se permanecer com somente estes dois pódios, será a menor marca desde Sydney-2000, no qual o País passou zerado em ouros. O futebol feminino, na final, está a uma vitória de conquistar o ouro e impedir o feito negativo.

Ginástica artística e judô, com quatro medalhas cada, são as modalidades que mais conquistaram pódios para o País nesta Olimpíada. Já a vela, sem medalhistas, teve o pior desempenho desde 1992. Esses contrastes ajudam a explicar porque o Brasil, ainda que perto de superar suas marcas, pode ter sua pior Olimpíadas desde Atenas-2004.

Quem ainda pode ganhar medalha para o Brasil

São 17 medalhas garantidas. Nessa reta final de Paris, as maiores chances de pódio estão com o vôlei feminino, o vôlei de praia (que já está na final), canoagem e atletismo. Se todas essas modalidades renderem vitórias para o Brasil, a delegação irá superar a marca de Rio-2016 – e amenizar o insucesso das Olimpíadas de Paris.

No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda venceram as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar na semifinal nesta quinta-feira e garantiram mais um pódio para o Brasil.

A derrota para os Estados Unidos na semifinal por 3 sets a 2 faz com que a seleção, comandada por José Roberto Guimarães, dispute o bronze contra a perdedora do duelo entre Itália e Turquia.

Canoagem e atletismo são duas potenciais medalhas, mas que os representantes brasileiros não passam por boa fase. Isaquias Queiroz, porta-bandeira em Paris e maior medalhista olímpico do Brasil em uma edição de Jogos até as conquistas de Rebeca, disputa a final do C1, mas chega após derrota no C2, ao lado de Jacky Goodmann. “É complicado”, afirmou Isaquias, bastante ofegante e abatido, à TV Globo. “Quero me recuperar o mais rápido possível. É um resultado péssimo.”

Já no atletismo, Alison dos Santos, o Piu, é finalista nos 400m com barreiras, mas passou no sufoco pela semifinal, após terminar em terceiro de sua bateria. No geral, teve o quarto melhor tempo dentre os finalistas; em Tóquio, ficou com a medalha de bronze – melhor resultado de um brasileiro na prova.

Quem pode surpreender?

Além das quatro modalidades citadas, o Brasil tem outros candidatos em decisões nesses últimos dias de Jogos – e que podem garantir ao menos um triunfo para o País. Almir dos Santos está na final do salto triplo e Guilherme Costa, o Cachorrão, compete na maratona aquática. Os dois disputam nesta sexta-feira.