Olimpíadas 2024: quem é Lorena, goleira que foi decisiva para levar Brasil à final em Paris

A história da seleção brasileira feminina de futebol nas Olimpíadas de 2024 passa por debaixo das traves. Com 27 anos a goleira Lorena passa segurança para a defesa brasileira. Durante o torneio ela já defendeu dois pênaltis, um contra o Japão, na fase de grupos, e outro contra a França, nas quartas de final. Em ambas as partidas, o placar estava 0 a 0. Além disso, ela voltou a brilhar com defesas importantes na incrível classificação sobre a atual campeão do mundo Espanha, em vitória do Brasil por 4 a 2.

PUBLICIDADE Esse é o primeiro grande evento de Lorena, desde que teve uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo, que a deixou de fora da Copa do Mundo da Austrália. Precisando fazer cirurgia, a goleira ficou onze meses parada e só voltou aos gramados em fevereiro deste ano. Em abril foi convocada pelo técnico Arthur Elias para disputar a She Believes Cup, onde pegou 4 pênaltis (1 no tempo regulamentar e 3 na disputa de penalidades) na partida contra o Japão que rendeu a medalha de bronze na competição.

Goleira Lorena é um dos destaques da seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 Foto: Jeremias Gonzalez/AP

A goleira nasceu em São Paulo, e começou a jogar futebol brincando na rua. Mas o lugar no gol veio por um acidente. No dia de um torneio de rua, a mãe do goleiro não deixou ele ir, e como ninguém mais queria ocupar a posição, Lorena assumiu o posto. Aos 14 anos foi para o Bangu, e depois para o Sport.

Lorena chegou ao Grêmio em 2019, onde começou a ganhar notoriedade. Em 2021 foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira, pela então treinadora Pia Sundhage. No ano seguinte conquistou a Copa América. Ela terminou o campeonato sem tomar gols, e foi eleita a melhor goleira da competição.

A frustração, no auge da carreira, quando perdeu a Copa do Mundo por causa da lesão, pode ser substituída pela medalha em uma Olimpíada. Com destaque em Paris, Lorena é uma das responsáveis pela classificação brasileira durante toda a competição.

Contra a Nigéria foram 5 defesas, sendo duas difíceis. Apesar das derrotas para Japão e Espanha ela também foi um dos destaques, evitando um placar maior. Contra a França, além do pênalti, fez mais três defesas e ganhou todos os duelos aéreos.

Publicidade

Agora Lorena vai disputar sua primeira final olímpica e já tem medalha garantida uma vez que, se o Brasil perder, conquista a prata e em caso de vitória leva o ouro inédito. A goleira vai encarar o melhor ataque da competição até aqui, dos Estados Unidos, com 11 gols. O jogo que vale a medalha acontece neste sábado, às 12h.